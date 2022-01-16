В Алматы похитили сотни единиц оружия и десятки трупов. В полиции города подвели итоги беспорядков

16 января 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

В Алма-Ате прошли массовые беспорядки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане За время беспорядков в Алма-Ате было похищено более тысячи единиц оружия, а из моргов выкрали более 40 тел. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов. URA.RU приводит главные заявления полиции города. В ходе беспорядков в Алма-Ате похитили свыше 1,3 тысячи единиц оружия. В общей сложности украдены 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия. В городе было захвачено 7 оружейных магазинов;

В Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Всего в республике пострадали свыше 4,5 тысячи человек;

Из моргов в Алма-Ате похитили 41 тело. Всего в городе было семь нападений на морги, передает портал argumenti.ru;

В ходе беспорядков было арестовано 249 человек. Правоохранительные органы возбудили 405 уголовных дел;

В городе было повреждено 300 автомобилей. 163 из них — это машины полиции;

Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. На стороне нападавших были снайперы. Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и попросил ввести в страну миротворцев. По мнению политологов, за протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За время беспорядков в Алма-Ате было похищено более тысячи единиц оружия, а из моргов выкрали более 40 тел. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов. URA.RU приводит главные заявления полиции города. В ходе беспорядков в Алма-Ате похитили свыше 1,3 тысячи единиц оружия. В общей сложности украдены 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия. В городе было захвачено 7 оружейных магазинов; В Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Всего в республике пострадали свыше 4,5 тысячи человек; Из моргов в Алма-Ате похитили 41 тело. Всего в городе было семь нападений на морги, передает портал argumenti.ru; В ходе беспорядков было арестовано 249 человек. Правоохранительные органы возбудили 405 уголовных дел; В городе было повреждено 300 автомобилей. 163 из них — это машины полиции; Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. На стороне нападавших были снайперы. Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и попросил ввести в страну миротворцев. По мнению политологов, за протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов.