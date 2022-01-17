Аналитики: россияне потратили миллиарды на лекарства от COVID

18 января 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Самым популярным у россиян препаратом оказался умифеновир — на него потратили 16,8 миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне за 2021 год потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства против коронавируса. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Больше всего средств ушло на противовирусный препарат умифеновир («Арбидол») — 16,8 миллиарда рублей. «Россияне в 2021 году, по данным единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров „Честный знак“, потратили более 64 миллиарда рублей на лекарства против коронавируса. Всего в стране было продано 144 миллиона упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19», — передает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий. Больше всего россияне потратили на противовирусный препарат умифеновир, который выпускается под торговым названием «Арбидол» — 16,8 миллиарда рублей. Также в списке популярных у граждан РФ лекарств от коронавируса оказались иммуномодулятор интерферон-альфа — 2B — 7,2 миллиарда рублей, фавипиравир — 2,9 миллиарда рублей, антибиотик дексаметазон — 1 миллиард рублей, а также метилпреднизолон — 0,8 миллиарда рублей. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разработает новые рекомендации по лечению пациентов, зараженных новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Специалисты провели исследования по оценке эффективности лекарственных препаратов против новой мутации. В результате в Минздраве РФ пришли к выводу, что в лечении «Омикрона» нужно изменить определенные подходы. Позднее Мурашко призвал россиян не использовать антибиотики для лечения коронавируса. По его словам, эта терапия не принесет никакого положительного эффекта, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне за 2021 год потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства против коронавируса. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Больше всего средств ушло на противовирусный препарат умифеновир («Арбидол») — 16,8 миллиарда рублей. «Россияне в 2021 году, по данным единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров „Честный знак“, потратили более 64 миллиарда рублей на лекарства против коронавируса. Всего в стране было продано 144 миллиона упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19», — передает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий. Больше всего россияне потратили на противовирусный препарат умифеновир, который выпускается под торговым названием «Арбидол» — 16,8 миллиарда рублей. Также в списке популярных у граждан РФ лекарств от коронавируса оказались иммуномодулятор интерферон-альфа — 2B — 7,2 миллиарда рублей, фавипиравир — 2,9 миллиарда рублей, антибиотик дексаметазон — 1 миллиард рублей, а также метилпреднизолон — 0,8 миллиарда рублей. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разработает новые рекомендации по лечению пациентов, зараженных новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Специалисты провели исследования по оценке эффективности лекарственных препаратов против новой мутации. В результате в Минздраве РФ пришли к выводу, что в лечении «Омикрона» нужно изменить определенные подходы. Позднее Мурашко призвал россиян не использовать антибиотики для лечения коронавируса. По его словам, эта терапия не принесет никакого положительного эффекта, передает «Национальная служба новостей».