Вирусолог Альтштейн предрек РФ спад заболеваемости коронавирусом 03 февраля 2022 в 01:00 Размер текста - 17 + Пик заболеваемости коронавирусом следует ждать в ближайшее время, заявил Анатолий Альтштейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России стоит ожидать снижение заболеваемости COVID-19 в ближайшее время из-за единообразия штамма «Омикрон». Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Омикрон-штамм достаточно единообразен, поэтому надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости [в России]. Мы это видим по огромному числу стран, что именно так все и развивается», — сказал Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия-24». Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что резкое снижение заболеваемости коронавирусом произойдет после середины февраля. «К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — отметила она. Ранее URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о двойном возрастании числа заболеваний COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала особенности штамма «Омикрон». Врачи рассказали, кому грозит тяжелое течение «Омикрона», передает телеканал 360. Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточными, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В России стоит ожидать снижение заболеваемости COVID-19 в ближайшее время из-за единообразия штамма «Омикрон». Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Омикрон-штамм достаточно единообразен, поэтому надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости [в России]. Мы это видим по огромному числу стран, что именно так все и развивается», — сказал Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия-24». Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что резкое снижение заболеваемости коронавирусом произойдет после середины февраля. «К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — отметила она. Ранее URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о двойном возрастании числа заболеваний COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала особенности штамма «Омикрон». Врачи рассказали, кому грозит тяжелое течение «Омикрона», передает телеканал 360. Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточными, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям