02 февраля 2022

Вирусолог Альтштейн предрек РФ спад заболеваемости коронавирусом

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Пик заболеваемости коронавирусом следует ждать в ближайшее время, заявил Анатолий Альтштейн Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России стоит ожидать снижение заболеваемости COVID-19 в ближайшее время из-за единообразия штамма «Омикрон». Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Омикрон-штамм достаточно единообразен, поэтому надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости [в России]. Мы это видим по огромному числу стран, что именно так все и развивается», — сказал Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия-24».

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что резкое снижение заболеваемости коронавирусом произойдет после середины февраля. «К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о двойном возрастании числа заболеваний COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала особенности штамма «Омикрон». Врачи рассказали, кому грозит тяжелое течение «Омикрона», передает телеканал 360. Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточными, пишет RT.

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В России стоит ожидать снижение заболеваемости COVID-19 в ближайшее время из-за единообразия штамма «Омикрон». Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Омикрон-штамм достаточно единообразен, поэтому надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости [в России]. Мы это видим по огромному числу стран, что именно так все и развивается», — сказал Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия-24». Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что резкое снижение заболеваемости коронавирусом произойдет после середины февраля. «К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — отметила она. Ранее URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о двойном возрастании числа заболеваний COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала особенности штамма «Омикрон». Врачи рассказали, кому грозит тяжелое течение «Омикрона», передает телеканал 360. Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточными, пишет RT.
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