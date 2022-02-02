Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях «Омикрона»

Анна Попова заявила, что коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей, из-за чего не вызывает тяжелого течения болезни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ходе мутаций вирус перестал проникать в легкие.

«Ученые разных стран и наши исследователи говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава, вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали способность проникать в легочную ткань», — сказала Попова в разговоре с РИА «Новости».

Она уточнила, что сейчас COVID в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, «омикрон» не вызывает. Однако, еще неизвестно, какие будут осложнения после него.

Ранее стало известно, что больной «Омикроном» становится заразным уже через несколько часов после инфицирования. Пока рано считать, что «Омикрон» будет последним штаммом коронавируса, считает глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Пик заболеваемости «Омикроном» ожидается во второй половине февраля, передает «Утро.ру» со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова.

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