ТАСС: Украина заблокировала все звонки в Россию

Власти Украины заблокировали возможность звонков в Россию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины отключили возможность совершать звонки с телефонов мобильной и фиксированной связи на номера в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь).

«На Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию. Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов», — передает информацию ТАСС. Как поянисла Госспецсвязь, такая мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие на Украине не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Белоруссию. «Аналогичные ограничения распространяются на абонентов, которые пользуются фиксированной связью», — добавили в службе. По той же причине мобильные операторы на Украине ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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