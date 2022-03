Приложения для знакомств Badoo и Bumble уходят из России

09 марта 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекращают работать в России. Соответствующее заявление размещено на сайте компании Bumble Inc. «Bumble Inc. объявила о прекращении своей деятельности в России и удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Беларуси», — говорится в сообщении об итогах работы компании за 2021 год. Уточняется, что совокупный доход от России, Украины и Беларуси за этот период составил примерно 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc. Львиная доля выручки пришлась на приложение Badoo. Об уходе с российского рынка только за последние сутки заявили компании PepsiCo и Coca-Cola, Adidas, американская сеть кофеен Starbucks. Компания Procter & Gamble остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever. Активный исход зарубежных компаний начался после объявления президентом России Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.