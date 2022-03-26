В соцсетях нашли пророческое видео Собчака 30-летней давности

27 марта 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Видео вышло в эфир в 1992 году Фото: Ксения собчак, соцсети Советский и российский политический деятель, первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в 1992 году пророчески высказался насчет действий Украины. Его мысли тогда прозвучали в эфире одного из ведущих телеканалов. «Действия армии Украины в отношении советской армии и флота — это действия, которые представляют угрозу для всего человечества в целом. В этом случае возможно проведение ими международной конференции, проводимой под эгидой ООН с участием ведущих стран мира для того, чтобы выработать определенные решения. Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой, но здесь нельзя упускать время, нельзя допустить, чтобы Украина уже создала такую армию, которую она обязательно пустит в ход… Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Я считаю, что мы сегодня закладываем мину не только под наше будущее, но и под будущее всего человечества», — сказал Анатолий Собчак 30 лет назад, Фрагмент эфира выложила автор анонимного Telegram-канала «Небожена» с пометкой о том, что «даже такие либерально настроенные люди как Анатолий Собчак понимали, что из себя представляет проект «самостийной Украины». По мнению Собчака, идея содружества стран провалилась, что привело к очередному тупику. По его словам, именно Украина заняла позицию, которая привела к идее содружества, однако «теперь стало ясно, что эта идея понадобилась только для одного: для того, чтобы использовать ее как определенную передышку и за этот период создать собственную армию». Анатолий Собчак считает, что в результате получился «наиболее опасный симбиоз — консервативной партийной номенклатуры и крайних националистов». Он подчеркнул, что в речах руководства Украины (1992 года) нет ни слова о правах человека, о правовом государстве, «они все начинаются и заканчиваются словами о независимости. Теперь мы видим, какую независимость они избрали». Собчак считает, что для нее нужна прежде всего армия, которую можно создать в короткие сроки. «А затем им понадобился еще и черноморский флот», — добавил политик. У него не было сомнений в том, что «Украина предъявит соответствующие претензии на ядерное оружие». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советский и российский политический деятель, первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в 1992 году пророчески высказался насчет действий Украины. Его мысли тогда прозвучали в эфире одного из ведущих телеканалов. «Действия армии Украины в отношении советской армии и флота — это действия, которые представляют угрозу для всего человечества в целом. В этом случае возможно проведение ими международной конференции, проводимой под эгидой ООН с участием ведущих стран мира для того, чтобы выработать определенные решения. Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой, но здесь нельзя упускать время, нельзя допустить, чтобы Украина уже создала такую армию, которую она обязательно пустит в ход… Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Я считаю, что мы сегодня закладываем мину не только под наше будущее, но и под будущее всего человечества», — сказал Анатолий Собчак 30 лет назад, Фрагмент эфира выложила автор анонимного Telegram-канала «Небожена» с пометкой о том, что «даже такие либерально настроенные люди как Анатолий Собчак понимали, что из себя представляет проект «самостийной Украины». По мнению Собчака, идея содружества стран провалилась, что привело к очередному тупику. По его словам, именно Украина заняла позицию, которая привела к идее содружества, однако «теперь стало ясно, что эта идея понадобилась только для одного: для того, чтобы использовать ее как определенную передышку и за этот период создать собственную армию». Анатолий Собчак считает, что в результате получился «наиболее опасный симбиоз — консервативной партийной номенклатуры и крайних националистов». Он подчеркнул, что в речах руководства Украины (1992 года) нет ни слова о правах человека, о правовом государстве, «они все начинаются и заканчиваются словами о независимости. Теперь мы видим, какую независимость они избрали». Собчак считает, что для нее нужна прежде всего армия, которую можно создать в короткие сроки. «А затем им понадобился еще и черноморский флот», — добавил политик. У него не было сомнений в том, что «Украина предъявит соответствующие претензии на ядерное оружие». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.