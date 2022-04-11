Полпред Якушев дал поручение из-за угрозы стихии в УрФО

11 апреля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев потребовал контролировать ситуацию с лесными пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководству уральских регионов необходимо держать на строгом контроле ситуацию с лесными пожарами в этом сезоне. Такую установку на оперативном совещании озвучил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Ситуацию с природными пожарами необходимо держать на жестком контроле. Заранее проработать все вопросы взаимодействия между региональными властями и МЧС в случае появления очагов. Только слаженная работа всех структур и профильных ведомств позволит оперативно ликвидировать природные возгорания и не допускать их распространения», — обратился Якушев к регионам. По данным полпредства, на территории УрФО уже были зафиксированы первые лесные пожары. Очаги обнаружены в Челябинской и Курганской областях. На данный момент возгорания потушены. В марте Якушев обсуждал борьбу с природными явлениями непосредственно с губернаторами УрФО. Тогда речь шла о подготовке к весеннему паводку и возгораниям в лесах. Предыдущий сезон, весна-лето 2021 года, оказался для Урала непростым. Регионы охватили пожары, а города, стоящие вблизи водоемов, затопило в результате паводка. В Свердловской области сильнейший урон был нанесен Верхней Салде, где уровень воды превышал 1,6 метра. Лесные пожары стали бедой для Тюменской области и ХМАО. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководству уральских регионов необходимо держать на строгом контроле ситуацию с лесными пожарами в этом сезоне. Такую установку на оперативном совещании озвучил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Ситуацию с природными пожарами необходимо держать на жестком контроле. Заранее проработать все вопросы взаимодействия между региональными властями и МЧС в случае появления очагов. Только слаженная работа всех структур и профильных ведомств позволит оперативно ликвидировать природные возгорания и не допускать их распространения», — обратился Якушев к регионам. По данным полпредства, на территории УрФО уже были зафиксированы первые лесные пожары. Очаги обнаружены в Челябинской и Курганской областях. На данный момент возгорания потушены. В марте Якушев обсуждал борьбу с природными явлениями непосредственно с губернаторами УрФО. Тогда речь шла о подготовке к весеннему паводку и возгораниям в лесах. Предыдущий сезон, весна-лето 2021 года, оказался для Урала непростым. Регионы охватили пожары, а города, стоящие вблизи водоемов, затопило в результате паводка. В Свердловской области сильнейший урон был нанесен Верхней Салде, где уровень воды превышал 1,6 метра. Лесные пожары стали бедой для Тюменской области и ХМАО.