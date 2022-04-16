Дерипаска предложил устроить амнистию для коррупционеров

Олег Дерипаска предложил отменить приговоры по двум статьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В нынешней ситуации жестких санкций, введенных странами ЕС, США, Японией против России, необходимо выпустить из тюрем предпринимателей, которые осуждены за присвоение чужого имущества или растрату, и дать им возможность работать. Такое заявление сделал российский бизнесмен, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска.

«Декриминализировать 159-ю статью („Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием“), 160-ю („Присвоение или растрата“). Это такой важнейший вопрос отпустить всех этих предпринимателей, чтобы они создавали рабочие места, начали работать», — сказал он в интервью изданию «Эксперт».

Таким образом, считает бизнесмен, это поможет российской экономике. Помимо этого, нужно всем, у кого сохранились предприятия, открытые в 2001—2003 годах, дать кредиты, убежден Дерипаска.

«У нас же убрали предпринимателя из политической системы. Ты как предприниматель не можешь избраться никуда. Это же абсурд», — добавил основатель компании «Русал».

Ранее Дерипаска предложил сократить число чиновников и силовиков в России. Причем, по его словам, госаппарат необходимо уменьшить в два раза, а силовые и правоохранительные структуры — в три-пять раз. Это позволит избавиться от ненужных расходов.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Они коснулись экономики страны и банковского сектора. Из-за этого множество иностранных компаний объявили об уходе с российского рынка, другие отправили сотрудников в вынужденный простой. По просьбе президента России Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер, которые коснутся бизнеса и обычных граждан.

Все предыдущие ограничения имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии.

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