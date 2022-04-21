В Харьковской области хотят провести референдум

После проведения референдума руководство области примет решение о будущем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После нормализации ситуации в Харьковской области может пройти референдум о дальнейшей судьбе региона. Такой информацией поделился глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев.

«В демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — отметил он в разговоре с РИА «Новости».

Он уточнил, что теперь в обществе популярностью пользуется термин «новая Украина», пишет MK.RU . Местные жители хотят жить в другой Украине, свободной от всего того, что происходило на протяжении последних восьми лет, дополняет издание.

В ходе специальной операции российских войск освобождены значительные территории Харьковской области, в том числе стратегически важные объекты на территории региона. Несмотря на умышленные действия киевских властей по отключению от света этих территорий, российская сторона решает проблемы граждан, пишет «Федеральное агентство новостей». Так, отключенные от электроэнергии дома запитают от ТЭЦ в городе Счастье в Луганской народной республике.

Сама спецоперация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса. ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных жителей ЛНР и ДНР «Градами», «Ураганами», авиаракетами и авиабомбами.

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