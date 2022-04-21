Володин: Запад вернет России ее активы и заплатит проценты

Российские власти хотят вернуть резервы ЦБ, которые ранее были заморожены за границей. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы, посвященном годовому отчету ЦБ за 2021 год, а также назначению председателя Банка России и членов совета директоров. Так он прокомментировал слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об оспаривании РФ заморозки резервов страны.
«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили, нам надо их возвращать. И деньги вернем, еще и проценты выплатят», — сказал он, трансляция велась на официальном сайте Госдумы.
Он также отметил, что «надо в это верить». Ситуация с заморозкой российских активов произошла в конце февраля этого года, после начала спецоперации России на Украине. В ответ на это Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой ввел в отношении российских банков и экономики санкции, а также заморозил активы Центробанка России на сумму более 300 млрд долларов. Активы ЦБ находились на иностранных счетах.
Ранее Набиуллина отмечала, что российские власти готовятся обратиться с судебным иском в международные инстанции для возврата этих резервов. Она считает произошедшее «беспрецедентным».
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Российские власти хотят вернуть резервы ЦБ, которые ранее были заморожены за границей. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы, посвященном годовому отчету ЦБ за 2021 год, а также назначению председателя Банка России и членов совета директоров. Так он прокомментировал слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об оспаривании РФ заморозки резервов страны. «Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили, нам надо их возвращать. И деньги вернем, еще и проценты выплатят», — сказал он, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Он также отметил, что «надо в это верить». Ситуация с заморозкой российских активов произошла в конце февраля этого года, после начала спецоперации России на Украине. В ответ на это Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой ввел в отношении российских банков и экономики санкции, а также заморозил активы Центробанка России на сумму более 300 млрд долларов. Активы ЦБ находились на иностранных счетах. Ранее Набиуллина отмечала, что российские власти готовятся обратиться с судебным иском в международные инстанции для возврата этих резервов. Она считает произошедшее «беспрецедентным».