Володин: Запад вернет России ее активы и заплатит проценты

Вячеслав Володин заявил, что хочет верить в возврат резервов России с иностранных счетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти хотят вернуть резервы ЦБ, которые ранее были заморожены за границей. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы, посвященном годовому отчету ЦБ за 2021 год, а также назначению председателя Банка России и членов совета директоров. Так он прокомментировал слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об оспаривании РФ заморозки резервов страны.

«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили, нам надо их возвращать. И деньги вернем, еще и проценты выплатят», — сказал он, трансляция велась на официальном сайте Госдумы.

Он также отметил, что «надо в это верить». Ситуация с заморозкой российских активов произошла в конце февраля этого года, после начала спецоперации России на Украине. В ответ на это Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой ввел в отношении российских банков и экономики санкции, а также заморозил активы Центробанка России на сумму более 300 млрд долларов. Активы ЦБ находились на иностранных счетах.

Ранее Набиуллина отмечала, что российские власти готовятся обратиться с судебным иском в международные инстанции для возврата этих резервов. Она считает произошедшее «беспрецедентным».