Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»

09 мая 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Предыдущие два года Владимир Путин не участвовал в шествии из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка». Глава государства прошел по Красной площади с портретом отца. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Это первое за два года шествие «Бессмертного полка» в Москве. В 2020 и 2021 годах мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ с пониманием отнесся к тому, что шествие «Бессмертного полка» не удалось провести в традиционном формате. Ранее Путин несколько лет подряд принимал участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году, как и прежде, он пронес по Красной площади портрет отца-фронтовика. В Москве на Красной площади проходит парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой отечественной воне. Традиционную воздушную часть мероприятия отменили из-за погодных условий, сообщил Песков. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка». Глава государства прошел по Красной площади с портретом отца. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Это первое за два года шествие «Бессмертного полка» в Москве. В 2020 и 2021 годах мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ с пониманием отнесся к тому, что шествие «Бессмертного полка» не удалось провести в традиционном формате. Ранее Путин несколько лет подряд принимал участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году, как и прежде, он пронес по Красной площади портрет отца-фронтовика. В Москве на Красной площади проходит парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой отечественной воне. Традиционную воздушную часть мероприятия отменили из-за погодных условий, сообщил Песков.