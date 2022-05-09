Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир, турчак андрей
Предыдущие два года Владимир Путин не участвовал в шествии из-за пандемии коронавируса Фото:

Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка». Глава государства прошел по Красной площади с портретом отца.

Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Это первое за два года шествие «Бессмертного полка» в Москве. В 2020 и 2021 годах мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ с пониманием отнесся к тому, что шествие «Бессмертного полка» не удалось провести в традиционном формате.

Ранее Путин несколько лет подряд принимал участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году, как и прежде, он пронес по Красной площади портрет отца-фронтовика.

В Москве на Красной площади проходит парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой отечественной воне. Традиционную воздушную часть мероприятия отменили из-за погодных условий, сообщил Песков.

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Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка». Глава государства прошел по Красной площади с портретом отца. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Это первое за два года шествие «Бессмертного полка» в Москве. В 2020 и 2021 годах мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ с пониманием отнесся к тому, что шествие «Бессмертного полка» не удалось провести в традиционном формате. Ранее Путин несколько лет подряд принимал участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году, как и прежде, он пронес по Красной площади портрет отца-фронтовика. В Москве на Красной площади проходит парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой отечественной воне. Традиционную воздушную часть мероприятия отменили из-за погодных условий, сообщил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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