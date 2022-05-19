Bloomberg: Китай решил скупить российскую нефть

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Пекин и Москва ведут переговоры о дополнительных поставках нефти Фото:

Китай намерен закупиться дешевой российской нефтью, чтобы пополнить свои стратегические запасы. О соответствующих переговорах Москвы и Пекина сообщает Bloomberg. Издание считает, что это говорит об укреплении энергетической связи России и Китая.

«Пекин ведет переговоры с Москвой о закупке дополнительных материалов. Нефть будет использоваться для пополнения стратегических запасов Китая, и переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Шестой пакет ограничений включал в себя запрет на поставки нефти и газа из РФ. До этого президент РФ Владимир Путин, что западные потребители российского топлива должны оплачивать его в рублях. Не все страны согласились с эмбарго на нефть и газ. В частности, Венгрия заявила, что поддержит запрет только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. После верховный представить Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет не удалось согласовать из-за разногласий по нефти и газу, передает агентство Nation News.

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Китай намерен закупиться дешевой российской нефтью, чтобы пополнить свои стратегические запасы. О соответствующих переговорах Москвы и Пекина сообщает Bloomberg. Издание считает, что это говорит об укреплении энергетической связи России и Китая. «Пекин ведет переговоры с Москвой о закупке дополнительных материалов. Нефть будет использоваться для пополнения стратегических запасов Китая, и переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Шестой пакет ограничений включал в себя запрет на поставки нефти и газа из РФ. До этого президент РФ Владимир Путин, что западные потребители российского топлива должны оплачивать его в рублях. Не все страны согласились с эмбарго на нефть и газ. В частности, Венгрия заявила, что поддержит запрет только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. После верховный представить Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет не удалось согласовать из-за разногласий по нефти и газу, передает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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