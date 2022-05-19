Bloomberg: Китай решил скупить российскую нефть

19 мая 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Пекин и Москва ведут переговоры о дополнительных поставках нефти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китай намерен закупиться дешевой российской нефтью, чтобы пополнить свои стратегические запасы. О соответствующих переговорах Москвы и Пекина сообщает Bloomberg. Издание считает, что это говорит об укреплении энергетической связи России и Китая. «Пекин ведет переговоры с Москвой о закупке дополнительных материалов. Нефть будет использоваться для пополнения стратегических запасов Китая, и переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Шестой пакет ограничений включал в себя запрет на поставки нефти и газа из РФ. До этого президент РФ Владимир Путин, что западные потребители российского топлива должны оплачивать его в рублях. Не все страны согласились с эмбарго на нефть и газ. В частности, Венгрия заявила, что поддержит запрет только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. После верховный представить Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет не удалось согласовать из-за разногласий по нефти и газу, передает агентство Nation News.

Китай намерен закупиться дешевой российской нефтью, чтобы пополнить свои стратегические запасы. О соответствующих переговорах Москвы и Пекина сообщает Bloomberg. Издание считает, что это говорит об укреплении энергетической связи России и Китая. «Пекин ведет переговоры с Москвой о закупке дополнительных материалов. Нефть будет использоваться для пополнения стратегических запасов Китая, и переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Шестой пакет ограничений включал в себя запрет на поставки нефти и газа из РФ. До этого президент РФ Владимир Путин, что западные потребители российского топлива должны оплачивать его в рублях. Не все страны согласились с эмбарго на нефть и газ. В частности, Венгрия заявила, что поддержит запрет только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. После верховный представить Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет не удалось согласовать из-за разногласий по нефти и газу, передает агентство Nation News.