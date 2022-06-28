В Кремле высказались о передачи ядерного оружия Белоруссии

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Путин и Лукашенко говорили о разных видах оружия в ходе встречи, заявил Песков Фото:

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, не поднимали вопрос передачи Минску ядерного оружия. Лидеры обсуждали комплексы, которые способны нанести разные виды оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможной передаче Минску ракет с ядерным оружием.

Ранее Владимир Путин сообщил о принятом решении передать на вооружение Белоруссии ракетный комплекс «Искандеры М». Об этом российский глава заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. По прошествии визита страны «Большой семерки» «серьезно обеспокоились» возможностью передачи российских ракет с ядерным оружием Белоруссии.

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Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, не поднимали вопрос передачи Минску ядерного оружия. Лидеры обсуждали комплексы, которые способны нанести разные виды оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможной передаче Минску ракет с ядерным оружием. Ранее Владимир Путин сообщил о принятом решении передать на вооружение Белоруссии ракетный комплекс «Искандеры М». Об этом российский глава заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. По прошествии визита страны «Большой семерки» «серьезно обеспокоились» возможностью передачи российских ракет с ядерным оружием Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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