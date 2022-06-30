30 июня 2022

Австралия ввела санкции против предпринимателей и министров из РФ

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Власти Австралии ввели санкции против российских предпринимателей и министров Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева. Об этом стало известно из данных федерального регистра страны.

В санкционном списке также оказались: министр транспорта Виталий Савельев, глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков. Помимо этих граждан РФ в антироссийский список попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ Владимира Путина.

В мае Австралия наложила санкции на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. В санкционный список вошли и госслужащие России, среди которых первый замдиректор ФСБ Сергей Королев, гендиректор RT Алексей Николов, врио главы МЧС Александр Чуприян.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.

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Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева. Об этом стало известно из данных федерального регистра страны. В санкционном списке также оказались: министр транспорта Виталий Савельев, глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков. Помимо этих граждан РФ в антироссийский список попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ Владимира Путина. В мае Австралия наложила санкции на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. В санкционный список вошли и госслужащие России, среди которых первый замдиректор ФСБ Сергей Королев, гендиректор RT Алексей Николов, врио главы МЧС Александр Чуприян. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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