Австралия ввела санкции против предпринимателей и министров из РФ

01 июля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Власти Австралии ввели санкции против российских предпринимателей и министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева. Об этом стало известно из данных федерального регистра страны. В санкционном списке также оказались: министр транспорта Виталий Савельев, глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков. Помимо этих граждан РФ в антироссийский список попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ Владимира Путина. В мае Австралия наложила санкции на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. В санкционный список вошли и госслужащие России, среди которых первый замдиректор ФСБ Сергей Королев, гендиректор RT Алексей Николов, врио главы МЧС Александр Чуприян. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева. Об этом стало известно из данных федерального регистра страны. В санкционном списке также оказались: министр транспорта Виталий Савельев, глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков. Помимо этих граждан РФ в антироссийский список попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ Владимира Путина. В мае Австралия наложила санкции на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. В санкционный список вошли и госслужащие России, среди которых первый замдиректор ФСБ Сергей Королев, гендиректор RT Алексей Николов, врио главы МЧС Александр Чуприян. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.