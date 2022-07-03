NI: США следует готовиться к новым «сюрпризам» со стороны Путина

04 июля 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

Издание NI посоветовало США готовиться к новым сюрпризам от Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты в скором времени могут столкнуться с новыми сюрпризами и вызовами со стороны России и Китая. Об этом пишет издание The National Interest. Как отметил политолог Джозеф Най младший, последние годы американские власти направляли свои силы на соперничество как с Россией, так и с Китаем. В рамках этой стратегии американские аналитики и пытаются просчитать развитие дальнейших сценариев. «Однако Вашингтону необходимо быть готовым к сюрпризам от президента России Владимира Путина», — говорится в материале. Политолог считает, что США следует скорректировать свою дальнейшую стратегию нацбезопасности, чтобы существовала возможность сохранить нынешние альянсы. Во главе угла должна стоять не политика изоляции и сдерживания, как в годы «холодной войны», а управляемая стратегическая конкуренция между ведущими державами. «Соединенным Штатам потребуется такая стратегия в отношении России, которая не отдаст эту страну навсегда в объятия Китая», — резюмировал Най. 30 июня в ходе саммита НАТО также была утверждена новая стратегическая концепция Альянса (один из членов Альянса — США). В ней Россия обозначена как «главная угроза безопасности». Позднее генсек Альянса заявил, что НАТО готовилось к противостоянию с РФ с 2014 года. По словам президента России Владимира Путина, для нашей страны это не стало новостью. Российский лидер еще раз убедился в том, что благо украинской территории для Запада — это не цель, а средство защиты иностранных интересов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные Штаты в скором времени могут столкнуться с новыми сюрпризами и вызовами со стороны России и Китая. Об этом пишет издание The National Interest. Как отметил политолог Джозеф Най младший, последние годы американские власти направляли свои силы на соперничество как с Россией, так и с Китаем. В рамках этой стратегии американские аналитики и пытаются просчитать развитие дальнейших сценариев. «Однако Вашингтону необходимо быть готовым к сюрпризам от президента России Владимира Путина», — говорится в материале. Политолог считает, что США следует скорректировать свою дальнейшую стратегию нацбезопасности, чтобы существовала возможность сохранить нынешние альянсы. Во главе угла должна стоять не политика изоляции и сдерживания, как в годы «холодной войны», а управляемая стратегическая конкуренция между ведущими державами. «Соединенным Штатам потребуется такая стратегия в отношении России, которая не отдаст эту страну навсегда в объятия Китая», — резюмировал Най. 30 июня в ходе саммита НАТО также была утверждена новая стратегическая концепция Альянса (один из членов Альянса — США). В ней Россия обозначена как «главная угроза безопасности». Позднее генсек Альянса заявил, что НАТО готовилось к противостоянию с РФ с 2014 года. По словам президента России Владимира Путина, для нашей страны это не стало новостью. Российский лидер еще раз убедился в том, что благо украинской территории для Запада — это не цель, а средство защиты иностранных интересов.