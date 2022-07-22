Россия создает альянс для противостояния доллару

Россия совместно с африканскими странами сократит использование доллара в торговле, заявил Лавров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россия совместно с африканскими партнерами работает над снижением доли доллара и евро во взаимной торговле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия во взаимодействии с партнерами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платежных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле», — написал Лавров в своей статье для африканских СМИ. Текст был размещен на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению министра, текущая геополитическая ситуация требует корректировки механизмов взаимодействия. «В первую очередь речь идет об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов», — добавил он.