Комбат из ДНР рассказал о необычной тактике против ВСУ

12 августа 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Дилетанты используют гораздо более интересные тактики в бою, уверен Авидзба Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ведут бой, практикуя собственные наработки и хитрость, например, стреляя минометами, как пушкой. Об этом URA.RU рассказал командир легендарного батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. «Техника у нас есть. Нормально, всего хватает, грех жаловаться. Мы минометами умудряемся стрелять, как пушкой, потому что есть свои хитрости, наработки», — сказал комбат Авидзба. Также командир легендарного батальона считает, что дилетанты и экспериментаторы намного интересней действуют в бою и у них лучше получается воевать. Поэтому в «Пятнашке» все используется по назначению, но в тот же момент не так, как должно. «Есть снаряд — давай попробуем! У каждой техники есть свои возможности, а у каждого бойца — своя смекалка. Мы живем так, чтобы было что вспомнить», — подытожил Ахра Авидзба. Ранее прославленный комбат «Пятнашки» был удостоен знака «Народное Ополчение Донбасс». Награда выдается тем, кто встал на защиту территории Донецкой и Луганской областей в период с 11 апреля по 14 октября 2014 года и тем, кто доказал свою преданность идеям Новороссии.

Бойцы ведут бой, практикуя собственные наработки и хитрость, например, стреляя минометами, как пушкой. Об этом URA.RU рассказал командир легендарного батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. «Техника у нас есть. Нормально, всего хватает, грех жаловаться. Мы минометами умудряемся стрелять, как пушкой, потому что есть свои хитрости, наработки», — сказал комбат Авидзба. Также командир легендарного батальона считает, что дилетанты и экспериментаторы намного интересней действуют в бою и у них лучше получается воевать. Поэтому в «Пятнашке» все используется по назначению, но в тот же момент не так, как должно. «Есть снаряд — давай попробуем! У каждой техники есть свои возможности, а у каждого бойца — своя смекалка. Мы живем так, чтобы было что вспомнить», — подытожил Ахра Авидзба. Ранее прославленный комбат «Пятнашки» был удостоен знака «Народное Ополчение Донбасс». Награда выдается тем, кто встал на защиту территории Донецкой и Луганской областей в период с 11 апреля по 14 октября 2014 года и тем, кто доказал свою преданность идеям Новороссии.