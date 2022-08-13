Дания и Финляндия готовы оставить россиян без виз

13 августа 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Еще две страны Евросоюза заговорили об ограничениях въезда россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Дания и Финляндия вслед за Эстонией могут ограничить получение виз для россиян. Статью об этом выпустило издание Politiken. «Эстония пытается повлиять на спецоперацию на Украине. Другие страны ЕС обязательно последуют за ней, в первую очередь Латвия и Финляндия. Некоторые из других более настроенных на санкции стран также уже заявили, что они снизят пограничный барьер для россиян», — отмечается в материале. «Все предложения, касающиеся России, санкции — ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами», — приводит газета слова министра иностранных дел Дании Еппе Куфуд. С ним согласен и глава финского МИД Пекка Хаависто. «Это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — отметил он в интервью телеканалу MTV3. По его словам, это существенно замедлил выдачу туристических виз в России. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Граждане РФ теперь не смогут въехать в страну по шенгенской визе, выданной в Эстонии, пишет «Царьград». При этом вид на жительство продлевается на один год студентам-выпускникам эстонских вузов. Однако не все эстонские чиновники согласны с введенными мерами. Решение властей является «абсурдным» и «слабоумным», заявляла депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Западные страны ввели против России экономические, логистические санкции и ограничения, касающиеся банковского сектора после начала РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дания и Финляндия вслед за Эстонией могут ограничить получение виз для россиян. Статью об этом выпустило издание Politiken. «Эстония пытается повлиять на спецоперацию на Украине. Другие страны ЕС обязательно последуют за ней, в первую очередь Латвия и Финляндия. Некоторые из других более настроенных на санкции стран также уже заявили, что они снизят пограничный барьер для россиян», — отмечается в материале. «Все предложения, касающиеся России, санкции — ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами», — приводит газета слова министра иностранных дел Дании Еппе Куфуд. С ним согласен и глава финского МИД Пекка Хаависто. «Это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — отметил он в интервью телеканалу MTV3. По его словам, это существенно замедлил выдачу туристических виз в России. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Граждане РФ теперь не смогут въехать в страну по шенгенской визе, выданной в Эстонии, пишет «Царьград». При этом вид на жительство продлевается на один год студентам-выпускникам эстонских вузов. Однако не все эстонские чиновники согласны с введенными мерами. Решение властей является «абсурдным» и «слабоумным», заявляла депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Западные страны ввели против России экономические, логистические санкции и ограничения, касающиеся банковского сектора после начала РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ.