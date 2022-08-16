16 августа 2022

Военный эксперт США рассказал о страхе Киева проиграть из-за ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Давление Евросоюза приведет к поражению Украины, уверен эксперт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате спецоперации РФ положением вещей, и это будет означать поражение Киева. Такое мнение в беседе со Spiegel озвучил американский военный эксперт Майкл Кофман. Решающим фактором для этого, по словам специалиста, станет исчерпание возможностей Запада по поставкам оружия для ВСУ.

«И я думаю, что их (командование Украины. — прим. URA.RU) больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», — предположил Кофман. Он также подчеркнул, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В рамках нее Запад оказывает военную помощь Киеву, однако многие партии оружия приходят «в плачевном состоянии». Кроме того, в бедственном положении находится и сама украинская армия. Сообщалось, что ВСУ пополняют свои ряды за счет мобилизации необученных молодых солдат, которых потом бросают в «мясорубку». Мнения экспертов сводятся к тому, что у украинских военных и националистических подразделений нет шансов победить армию России.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате спецоперации РФ положением вещей, и это будет означать поражение Киева. Такое мнение в беседе со Spiegel озвучил американский военный эксперт Майкл Кофман. Решающим фактором для этого, по словам специалиста, станет исчерпание возможностей Запада по поставкам оружия для ВСУ. «И я думаю, что их (командование Украины. — прим. URA.RU) больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», — предположил Кофман. Он также подчеркнул, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В рамках нее Запад оказывает военную помощь Киеву, однако многие партии оружия приходят «в плачевном состоянии». Кроме того, в бедственном положении находится и сама украинская армия. Сообщалось, что ВСУ пополняют свои ряды за счет мобилизации необученных молодых солдат, которых потом бросают в «мясорубку». Мнения экспертов сводятся к тому, что у украинских военных и националистических подразделений нет шансов победить армию России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...