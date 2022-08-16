Военный эксперт США рассказал о страхе Киева проиграть из-за ЕС

17 августа 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Давление Евросоюза приведет к поражению Украины, уверен эксперт Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате спецоперации РФ положением вещей, и это будет означать поражение Киева. Такое мнение в беседе со Spiegel озвучил американский военный эксперт Майкл Кофман. Решающим фактором для этого, по словам специалиста, станет исчерпание возможностей Запада по поставкам оружия для ВСУ. «И я думаю, что их (командование Украины. — прим. URA.RU) больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», — предположил Кофман. Он также подчеркнул, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В рамках нее Запад оказывает военную помощь Киеву, однако многие партии оружия приходят «в плачевном состоянии». Кроме того, в бедственном положении находится и сама украинская армия. Сообщалось, что ВСУ пополняют свои ряды за счет мобилизации необученных молодых солдат, которых потом бросают в «мясорубку». Мнения экспертов сводятся к тому, что у украинских военных и националистических подразделений нет шансов победить армию России.

Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате спецоперации РФ положением вещей, и это будет означать поражение Киева. Такое мнение в беседе со Spiegel озвучил американский военный эксперт Майкл Кофман. Решающим фактором для этого, по словам специалиста, станет исчерпание возможностей Запада по поставкам оружия для ВСУ. «И я думаю, что их (командование Украины. — прим. URA.RU) больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», — предположил Кофман. Он также подчеркнул, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В рамках нее Запад оказывает военную помощь Киеву, однако многие партии оружия приходят «в плачевном состоянии». Кроме того, в бедственном положении находится и сама украинская армия. Сообщалось, что ВСУ пополняют свои ряды за счет мобилизации необученных молодых солдат, которых потом бросают в «мясорубку». Мнения экспертов сводятся к тому, что у украинских военных и националистических подразделений нет шансов победить армию России.