WSJ: Пхеньян отправит корейцев на заработки в Донбасс

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Чемпионат мира по летнему биатлону. Открытие. Тюмень, азиаты, корейцы
Северная Корея хочет отправить людей в Донбасс в обмен на помощь от России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Северная Корея хочет отправить рабочих в восточные регионы Украины, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Пхеньян планирует направить рабочих на восток Украины, открывая новый канал для столь необходимых для [высшего руководителя КНДР] Ким Чен Ына доходов. Москва может использовать свое место в Совете безопасности ООН, чтобы блокировать любые более жесткие санкции в отношении Северной Кореи», — говорится в материале издания.

Вынужденная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с конца февраля. Ее цель — спасти население Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий вооруженных сил РФ освобожден Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской народной республики.

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Северная Корея хочет отправить рабочих в восточные регионы Украины, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. «Пхеньян планирует направить рабочих на восток Украины, открывая новый канал для столь необходимых для [высшего руководителя КНДР] Ким Чен Ына доходов. Москва может использовать свое место в Совете безопасности ООН, чтобы блокировать любые более жесткие санкции в отношении Северной Кореи», — говорится в материале издания. Вынужденная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с конца февраля. Ее цель — спасти население Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий вооруженных сил РФ освобожден Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской народной республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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