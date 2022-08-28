WSJ: Пхеньян отправит корейцев на заработки в Донбасс

Северная Корея хочет отправить рабочих в восточные регионы Украины, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
«Пхеньян планирует направить рабочих на восток Украины, открывая новый канал для столь необходимых для [высшего руководителя КНДР] Ким Чен Ына доходов. Москва может использовать свое место в Совете безопасности ООН, чтобы блокировать любые более жесткие санкции в отношении Северной Кореи», — говорится в материале издания.
Вынужденная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с конца февраля. Ее цель — спасти население Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий вооруженных сил РФ освобожден Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской народной республики.
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Северная Корея хочет отправить рабочих в восточные регионы Украины, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. «Пхеньян планирует направить рабочих на восток Украины, открывая новый канал для столь необходимых для [высшего руководителя КНДР] Ким Чен Ына доходов. Москва может использовать свое место в Совете безопасности ООН, чтобы блокировать любые более жесткие санкции в отношении Северной Кореи», — говорится в материале издания. Вынужденная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с конца февраля. Ее цель — спасти население Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий вооруженных сил РФ освобожден Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской народной республики.