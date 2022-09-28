Пушилин и Турчак обнялись после оглашения итогов референдума. Видео

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, турчак, пушилин, хинштейн
Референдумы о присоединении регионов к России завершились 27 сентября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь генерального совета «Единой России» Леонид Турчак поздравили друг друга и обнялись после оглашения итогов референдума о вхождении регионов в состав России. 27 сентября был последний день голосования.

Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По словам главы ДНР, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь генерального совета «Единой России» Леонид Турчак поздравили друг друга и обнялись после оглашения итогов референдума о вхождении регионов в состав России. 27 сентября был последний день голосования. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По словам главы ДНР, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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