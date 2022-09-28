Референдумы о присоединении регионов к России завершились 27 сентября
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь генерального совета «Единой России» Леонид Турчак поздравили друг друга и обнялись после оглашения итогов референдума о вхождении регионов в состав России. 27 сентября был последний день голосования.
Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По словам главы ДНР, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России.
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