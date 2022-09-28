Пушилин и Турчак обнялись после оглашения итогов референдума. Видео

28 сентября 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Референдумы о присоединении регионов к России завершились 27 сентября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь генерального совета «Единой России» Леонид Турчак поздравили друг друга и обнялись после оглашения итогов референдума о вхождении регионов в состав России. 27 сентября был последний день голосования. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По словам главы ДНР, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь генерального совета «Единой России» Леонид Турчак поздравили друг друга и обнялись после оглашения итогов референдума о вхождении регионов в состав России. 27 сентября был последний день голосования. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По словам главы ДНР, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России.