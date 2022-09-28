Турчак: мечта Донбасса осуществилась

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Турчак заявил, что выбор жителей Донбасса юридически оформлен Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Мечта Донбасса о присоединении к России, к которой он шел 8 лет, осуществилась. С таким заявлением выступил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«8 лет Донбасс шел к своей мечте, и сегодня эта мечта осуществилась», — сказал Турчак. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». «Выбор сделан. И сегодня юридически оформлен. Впереди много работы — восстановление экономики, народного хозяйства. И это только начало. И мы с этой работой, этими задачами справимся, потому что теперь мы вместе», — добавил секретарь генерального совета «Единой России».

Ранее Турчак поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и жителей ДНР после оглашения итогов референдума. Секретарь генерального совета «Единой России» также выступал с заявлением о том, что судьба Донбасса — быть с Россией.

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Мечта Донбасса о присоединении к России, к которой он шел 8 лет, осуществилась. С таким заявлением выступил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «8 лет Донбасс шел к своей мечте, и сегодня эта мечта осуществилась», — сказал Турчак. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». «Выбор сделан. И сегодня юридически оформлен. Впереди много работы — восстановление экономики, народного хозяйства. И это только начало. И мы с этой работой, этими задачами справимся, потому что теперь мы вместе», — добавил секретарь генерального совета «Единой России». Ранее Турчак поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и жителей ДНР после оглашения итогов референдума. Секретарь генерального совета «Единой России» также выступал с заявлением о том, что судьба Донбасса — быть с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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