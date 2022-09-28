Турчак: мечта Донбасса осуществилась

28 сентября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Турчак заявил, что выбор жителей Донбасса юридически оформлен Фото: пресс-служба «Единой России» новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Мечта Донбасса о присоединении к России, к которой он шел 8 лет, осуществилась. С таким заявлением выступил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «8 лет Донбасс шел к своей мечте, и сегодня эта мечта осуществилась», — сказал Турчак. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». «Выбор сделан. И сегодня юридически оформлен. Впереди много работы — восстановление экономики, народного хозяйства. И это только начало. И мы с этой работой, этими задачами справимся, потому что теперь мы вместе», — добавил секретарь генерального совета «Единой России». Ранее Турчак поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и жителей ДНР после оглашения итогов референдума. Секретарь генерального совета «Единой России» также выступал с заявлением о том, что судьба Донбасса — быть с Россией.

Мечта Донбасса о присоединении к России, к которой он шел 8 лет, осуществилась. С таким заявлением выступил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «8 лет Донбасс шел к своей мечте, и сегодня эта мечта осуществилась», — сказал Турчак. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». «Выбор сделан. И сегодня юридически оформлен. Впереди много работы — восстановление экономики, народного хозяйства. И это только начало. И мы с этой работой, этими задачами справимся, потому что теперь мы вместе», — добавил секретарь генерального совета «Единой России». Ранее Турчак поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и жителей ДНР после оглашения итогов референдума. Секретарь генерального совета «Единой России» также выступал с заявлением о том, что судьба Донбасса — быть с Россией.