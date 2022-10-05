Президент Чехии пригрозил России «решительным военным ответом»

05 октября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Президент Чехии просит Европу дать отпор России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Чехии Милош Земан призывает страны Европы дать «решительный военный ответ», в случае применения РФ ядерного оружия. Об этом сообщило чешское издание Ceske Noviny. «Они [страны ЕС] должны направить абсолютно четкое предупреждение о том, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории Украины, то реакция будет не только дипломатическая, но и военная, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — пояснил Земан. Об этом он сказал после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Сани в Праге. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил серьезность своих слов о возможности применения ядерного оружия в случае усиления угроз со стороны Запада. В связи с этим, в США просят президента страны Джо Байдена признать, что Запад не стремится к мировому господству, чтобы урегулировать отношения с Россией. 21 сентября Владимир Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью денацификации и демилитаризации Украины. После объявления данной операции, отношения РФ с США и странами Запада заметно накалились.

Президент Чехии Милош Земан призывает страны Европы дать «решительный военный ответ», в случае применения РФ ядерного оружия. Об этом сообщило чешское издание Ceske Noviny. «Они [страны ЕС] должны направить абсолютно четкое предупреждение о том, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории Украины, то реакция будет не только дипломатическая, но и военная, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — пояснил Земан. Об этом он сказал после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Сани в Праге. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил серьезность своих слов о возможности применения ядерного оружия в случае усиления угроз со стороны Запада. В связи с этим, в США просят президента страны Джо Байдена признать, что Запад не стремится к мировому господству, чтобы урегулировать отношения с Россией. 21 сентября Владимир Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью денацификации и демилитаризации Украины. После объявления данной операции, отношения РФ с США и странами Запада заметно накалились.