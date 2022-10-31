Британцы предупредили Байдена о злых умыслах Зеленского

Читателей британской газеты оценили реакцию Байдена на слова ЗеленскогоФото: Официальный сайт президента Украины
Читатели Daily Mail предупредили президента США Джо Байдена о том, что им пользуется лидер Украины Владимир Зеленский. Свои комментарии они оставили под новостью, выпущенной британской ежедневной газетой «Daily Mail».
«Будь осторожен, Джо! У него есть компромат на всю твою преступную семью», — предупредил Байдена Julido59. Другой пользователь назвал президента США «дойной коровой», от которой Зеленский «не перестает требовать денег».
«Зеленский — клоун. Развел [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона на четыре миллиарда фунтов стерлингов», — отметил Michael Stewart. Еще один британец подчеркнул, что действия Байдена закончатся хуже, чем в Афганистане.
Ранее Байден повысил голос во время телефонного разговора с Зеленским из-за очередной просьбы лидера Украины обеспечить дополнительную поддержку стране. Кроме того, Foreign Affairs писал о том, что Америка может внести больший вклад для создания успехов возможных переговоров между Россией и Украиной. Отмечается, что администрация США не делает достаточных шагов для этого.
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Читатели Daily Mail предупредили президента США Джо Байдена о том, что им пользуется лидер Украины Владимир Зеленский. Свои комментарии они оставили под новостью, выпущенной британской ежедневной газетой «Daily Mail». «Будь осторожен, Джо! У него есть компромат на всю твою преступную семью», — предупредил Байдена Julido59. Другой пользователь назвал президента США «дойной коровой», от которой Зеленский «не перестает требовать денег». «Зеленский — клоун. Развел [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона на четыре миллиарда фунтов стерлингов», — отметил Michael Stewart. Еще один британец подчеркнул, что действия Байдена закончатся хуже, чем в Афганистане. Ранее Байден повысил голос во время телефонного разговора с Зеленским из-за очередной просьбы лидера Украины обеспечить дополнительную поддержку стране. Кроме того, Foreign Affairs писал о том, что Америка может внести больший вклад для создания успехов возможных переговоров между Россией и Украиной. Отмечается, что администрация США не делает достаточных шагов для этого.