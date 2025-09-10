Трамп призвал казнить убийцу украинской беженки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп назвал убийцу «животным»
Трамп назвал убийцу «животным» Фото:

Президент США Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины должен получить в качестве наказания только смертную казнь», — написал Трамп. он потребовал проведения быстрого судебного процесса с единственно возможным, по его мнению, наказанием.

Уточняется, что инцидент произошел 22 августа в городе Шарлотт, где 23-летняя беженка с Украины скончалась от ножевых ранений в общественном транспорте. По данным источников, подозреваемым в убийстве является афроамериканец Декарлос Браун-младший, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел 14 арестов.

Также сообщается, что Трамп возложил ответственность за произошедшее на представителей Демократической партии, заявив о проводимой ими политике, которая, по его мнению, привела к трагической гибели беженки. Президент подчеркнул, что жертва приехала в США в поисках мира и безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. «Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины должен получить в качестве наказания только смертную казнь», — написал Трамп. он потребовал проведения быстрого судебного процесса с единственно возможным, по его мнению, наказанием. Уточняется, что инцидент произошел 22 августа в городе Шарлотт, где 23-летняя беженка с Украины скончалась от ножевых ранений в общественном транспорте. По данным источников, подозреваемым в убийстве является афроамериканец Декарлос Браун-младший, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел 14 арестов. Также сообщается, что Трамп возложил ответственность за произошедшее на представителей Демократической партии, заявив о проводимой ими политике, которая, по его мнению, привела к трагической гибели беженки. Президент подчеркнул, что жертва приехала в США в поисках мира и безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...