Трамп призвал казнить убийцу украинской беженки

Президент США Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины должен получить в качестве наказания только смертную казнь», — написал Трамп. он потребовал проведения быстрого судебного процесса с единственно возможным, по его мнению, наказанием.
Уточняется, что инцидент произошел 22 августа в городе Шарлотт, где 23-летняя беженка с Украины скончалась от ножевых ранений в общественном транспорте. По данным источников, подозреваемым в убийстве является афроамериканец Декарлос Браун-младший, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел 14 арестов.
Также сообщается, что Трамп возложил ответственность за произошедшее на представителей Демократической партии, заявив о проводимой ими политике, которая, по его мнению, привела к трагической гибели беженки. Президент подчеркнул, что жертва приехала в США в поисках мира и безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.