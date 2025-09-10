В Госдуме предложили считать бедными россиян с зарплатой ниже 43 тысяч рублей

В Госдуме предложили изменить критерии определения бедности для россиян, увеличив планку минимального дохода с 16 до 43 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов.
«Это не граница бедности, а грань выживания», — заявил Миронов изданию «Газета.ру», комментируя текущую планку дохода бедного населения. Политик отметил, что не менее трети от 16 тысяч рублей уходит на ЖКХ и проезд в общественном транспорте, после чего остается лишь 300 рублей в день на пропитание.
Ранее Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, о чем писал «Царьград». По его мнению, это решение поспособствует высокому темпу роста экономики.
