В Госдуме предложили считать бедными россиян с зарплатой ниже 43 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Миронова, текущая планка доходов бедных слабо соответствует реальности
По словам Миронова, текущая планка доходов бедных слабо соответствует реальности Фото:

В Госдуме предложили изменить критерии определения бедности для россиян, увеличив планку минимального дохода с 16 до 43 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов. 

«Это не граница бедности, а грань выживания», — заявил Миронов изданию «Газета.ру», комментируя текущую планку дохода бедного населения. Политик отметил, что не менее трети от 16 тысяч рублей уходит на ЖКХ и проезд в общественном транспорте, после чего остается лишь 300 рублей в день на пропитание.

Ранее Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, о чем писал «Царьград». По его мнению, это решение поспособствует высокому темпу роста экономики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили изменить критерии определения бедности для россиян, увеличив планку минимального дохода с 16 до 43 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов.  «Это не граница бедности, а грань выживания», — заявил Миронов изданию «Газета.ру», комментируя текущую планку дохода бедного населения. Политик отметил, что не менее трети от 16 тысяч рублей уходит на ЖКХ и проезд в общественном транспорте, после чего остается лишь 300 рублей в день на пропитание. Ранее Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, о чем писал «Царьград». По его мнению, это решение поспособствует высокому темпу роста экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...