Депутат Госдумы: жена Зеленского предложила людям отказаться от благ цивилизации

Более 90% опрошенных украинцев ответили о готовности жить без света и тепла, сообщает жена Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Лицемерие жены президента Украины Владимира Зеленского находит отражение в ее заявлении, что каждый украинец готов отказаться от благ цивилизации. Об этом заявил депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

«Я не сомневаюсь, что Владимир Зеленский, его жена и другие члены семьи „готовы жить без света“. Готовы потому, что без света, газа и других благ цивилизации они не останутся. А вот простые украинцы как раз будут мерзнуть в темноте и без воды», — заявил Гаджиев. Его слова передают «Подмосковье сегодня».

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская отметила, что более 90% опрошенных ответили о готовности жить без света и тепла. Все терпения направлены на присоединение к Европейскому союзу, заявила она.

Сейчас СМИ фиксируют массовые отключение света по всей территории Украины. В офисе президента Украины отмечают, что страна не пойдет на капитуляцию в обмен на электричество. В свою очередь США предоставили Украине 80 генераторов для поддержания энергосферы, сообщает RT.