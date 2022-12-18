«Коммерсант»: число закрытий кафе в РФ резко выросло 19 декабря 2022 в 04:36 Размер текста - 17 + За четвертый квартал в России закрылось 10% заведений общепита Фото: Размик Закарян © URA.RU За четвертый квартал в России закрылось 10,4% заведений общественного питания, посчитали в сервисе автоматизации кафе и ресторанов R-Keeper. Чаще других закрывались кафе, пиццерии и суши-бары. «Осенью число закрытий выросло на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году. В итоге за четвертый квартал число работающих точек снизилось на 10,4%», — пишет « Коммерсантъ» со ссылкой на данные R-Keeper. Аналитики полагают, что снижение количества заведений общепита связано с общей нестабильностью, падением выручки из-за тренда на экономию среди потребителей. При этом заведения высокого ценового сегмента перемен не ощутили, поскольку конкуренция среди дорогостоящих ресторанов ниже, а их клиенты имеют стабильный доход. Ранее компания Kokoc Group сообщала, что россияне перед новогодними праздниками стали экономить. Так, средний чек на ноябрьских онлайн-распродажах упал на 50%. Рестораторы заявили, что ждут снижения выручки, несмотря на сезон новогодних корпоративов. За четвертый квартал в России закрылось 10,4% заведений общественного питания, посчитали в сервисе автоматизации кафе и ресторанов R-Keeper. Чаще других закрывались кафе, пиццерии и суши-бары. «Осенью число закрытий выросло на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году. В итоге за четвертый квартал число работающих точек снизилось на 10,4%», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные R-Keeper. Аналитики полагают, что снижение количества заведений общепита связано с общей нестабильностью, падением выручки из-за тренда на экономию среди потребителей. При этом заведения высокого ценового сегмента перемен не ощутили, поскольку конкуренция среди дорогостоящих ресторанов ниже, а их клиенты имеют стабильный доход. Ранее компания Kokoc Group сообщала, что россияне перед новогодними праздниками стали экономить. Так, средний чек на ноябрьских онлайн-распродажах упал на 50%. Рестораторы заявили, что ждут снижения выручки, несмотря на сезон новогодних корпоративов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям