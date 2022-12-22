Специалисты ВШЭ: треть россиян мечтают улучшить условия проживания

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Большинство из россиян, которые заявили о желании улучшить условия жилья, пока не могут это сделать Фото:

Больше трети россиян хотели бы улучшить свои условия проживания. Об этом сообщили специалисты центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

«Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных россиян (87%) уже владеют собственным жильем, более трети (37%) хотели бы улучшить условия проживания», — говорится в материале, опубликованном на официальном сайте ВШЭ. Количество опрошенных составило 2 200 человек по всей России.

Больше всего желающих увеличить жилье среди молодых респондентов — 45%. Это обусловлено тем, что люди 18-29 лет хотят разъехаться с родителями. 50% людей среднего возраста (30-44 года) также мечтают о расширении жилплощади. В целом главной причиной среди всех опрошенных, желающих переехать, является желание жить в более комфортных условиях (44%), рождение детей (31%) и создание семьи (18%). 9% опрошенных не устраивает старое жилье, 5% предпочли бы жить ближе к работе, а 3% не устраивает район.

Расширение жилой площади актуально в большей мере для семей из пяти и более человек. По данным специалистов, это 61% и 76% соответственно. Большинство из тех, кто выразил желание изменить условия жилья, пока не могут это сделать, таких среди опрошенных 62%. 27% респондентов заявили о планах расширить жилье в ближайшие 5 лет, 7% — не ранее чем через пять лет.

Для улучшения жилищных условий в течение трех лет большинство россиян предпочитают воспользоваться ипотекой. Процент среди респондентов этой категории составляет 47 единиц. 32% от опрошенных отмечают, что лучше накопят на покупку жилья сами.

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Больше трети россиян хотели бы улучшить свои условия проживания. Об этом сообщили специалисты центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. «Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных россиян (87%) уже владеют собственным жильем, более трети (37%) хотели бы улучшить условия проживания», — говорится в материале, опубликованном на официальном сайте ВШЭ. Количество опрошенных составило 2 200 человек по всей России. Больше всего желающих увеличить жилье среди молодых респондентов — 45%. Это обусловлено тем, что люди 18-29 лет хотят разъехаться с родителями. 50% людей среднего возраста (30-44 года) также мечтают о расширении жилплощади. В целом главной причиной среди всех опрошенных, желающих переехать, является желание жить в более комфортных условиях (44%), рождение детей (31%) и создание семьи (18%). 9% опрошенных не устраивает старое жилье, 5% предпочли бы жить ближе к работе, а 3% не устраивает район. Расширение жилой площади актуально в большей мере для семей из пяти и более человек. По данным специалистов, это 61% и 76% соответственно. Большинство из тех, кто выразил желание изменить условия жилья, пока не могут это сделать, таких среди опрошенных 62%. 27% респондентов заявили о планах расширить жилье в ближайшие 5 лет, 7% — не ранее чем через пять лет. Для улучшения жилищных условий в течение трех лет большинство россиян предпочитают воспользоваться ипотекой. Процент среди респондентов этой категории составляет 47 единиц. 32% от опрошенных отмечают, что лучше накопят на покупку жилья сами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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