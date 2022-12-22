Специалисты ВШЭ: треть россиян мечтают улучшить условия проживания

22 декабря 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Большинство из россиян, которые заявили о желании улучшить условия жилья, пока не могут это сделать Фото: Анна Майорова © URA.RU Больше трети россиян хотели бы улучшить свои условия проживания. Об этом сообщили специалисты центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. «Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных россиян (87%) уже владеют собственным жильем, более трети (37%) хотели бы улучшить условия проживания», — говорится в материале, опубликованном на официальном сайте ВШЭ. Количество опрошенных составило 2 200 человек по всей России. Больше всего желающих увеличить жилье среди молодых респондентов — 45%. Это обусловлено тем, что люди 18-29 лет хотят разъехаться с родителями. 50% людей среднего возраста (30-44 года) также мечтают о расширении жилплощади. В целом главной причиной среди всех опрошенных, желающих переехать, является желание жить в более комфортных условиях (44%), рождение детей (31%) и создание семьи (18%). 9% опрошенных не устраивает старое жилье, 5% предпочли бы жить ближе к работе, а 3% не устраивает район. Расширение жилой площади актуально в большей мере для семей из пяти и более человек. По данным специалистов, это 61% и 76% соответственно. Большинство из тех, кто выразил желание изменить условия жилья, пока не могут это сделать, таких среди опрошенных 62%. 27% респондентов заявили о планах расширить жилье в ближайшие 5 лет, 7% — не ранее чем через пять лет. Для улучшения жилищных условий в течение трех лет большинство россиян предпочитают воспользоваться ипотекой. Процент среди респондентов этой категории составляет 47 единиц. 32% от опрошенных отмечают, что лучше накопят на покупку жилья сами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше трети россиян хотели бы улучшить свои условия проживания. Об этом сообщили специалисты центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. «Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных россиян (87%) уже владеют собственным жильем, более трети (37%) хотели бы улучшить условия проживания», — говорится в материале, опубликованном на официальном сайте ВШЭ. Количество опрошенных составило 2 200 человек по всей России. Больше всего желающих увеличить жилье среди молодых респондентов — 45%. Это обусловлено тем, что люди 18-29 лет хотят разъехаться с родителями. 50% людей среднего возраста (30-44 года) также мечтают о расширении жилплощади. В целом главной причиной среди всех опрошенных, желающих переехать, является желание жить в более комфортных условиях (44%), рождение детей (31%) и создание семьи (18%). 9% опрошенных не устраивает старое жилье, 5% предпочли бы жить ближе к работе, а 3% не устраивает район. Расширение жилой площади актуально в большей мере для семей из пяти и более человек. По данным специалистов, это 61% и 76% соответственно. Большинство из тех, кто выразил желание изменить условия жилья, пока не могут это сделать, таких среди опрошенных 62%. 27% респондентов заявили о планах расширить жилье в ближайшие 5 лет, 7% — не ранее чем через пять лет. Для улучшения жилищных условий в течение трех лет большинство россиян предпочитают воспользоваться ипотекой. Процент среди респондентов этой категории составляет 47 единиц. 32% от опрошенных отмечают, что лучше накопят на покупку жилья сами.