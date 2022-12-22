Байден заявил о готовности встретиться с Путиным

22 декабря 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Байден готов встретится с Путиным при готовности лидера России, заявил Джон Кирби Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным при условии, что Россия проявить готовность к переговорам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Вы слышали, как сам президент (США Джо Байден) сказал на встрече с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться», — заявил Кирби. Он также подчеркнул, что глава США пойдет на переговоры только после готовности России к ним. В декабре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не видит конструктивного подхода к переговорам с американской стороны. 9 декабря состоялась встреча представителей США и России. Однако это мероприятие стало формальным обсуждением без цели на дипломатическое сотрудничество, сообщает RT. С начала спецоперации на Украине США спонсируют Киев оружием, а также вводят санкции против РФ.

Президент США Джо Байден готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным при условии, что Россия проявить готовность к переговорам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Вы слышали, как сам президент (США Джо Байден) сказал на встрече с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться», — заявил Кирби. Он также подчеркнул, что глава США пойдет на переговоры только после готовности России к ним. В декабре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не видит конструктивного подхода к переговорам с американской стороны. 9 декабря состоялась встреча представителей США и России. Однако это мероприятие стало формальным обсуждением без цели на дипломатическое сотрудничество, сообщает RT. С начала спецоперации на Украине США спонсируют Киев оружием, а также вводят санкции против РФ.