МИД РФ обвинил НАТО в «зомбировании» соседей России

30 января 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

России ничего не нужно от стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны НАТО насаждают на соседей России русофобские принципы, тем самым «зомбируя» их. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — заявил Рябков в разговоре с РИА Новости. Он также отметил, что России от Запада ничего не нужно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в странах Запада стало развиваться тенденция пренебрежительного отношения ко всему русскому. Летом в МИД РФ опубликовали заявление, в котором говорится о том, что гражданам РФ отказывают в оказании медицинских услуг, накладывают аресты на их имущество, а также принуждают к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей в странах Запада. Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров рассказал, что не будет способствовать росту русофобоских настроений в стране. Он отмечает, что ему важны дипломатические отношения с российскими партнерами, сообщает RT.

Страны НАТО насаждают на соседей России русофобские принципы, тем самым «зомбируя» их. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — заявил Рябков в разговоре с РИА Новости. Он также отметил, что России от Запада ничего не нужно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в странах Запада стало развиваться тенденция пренебрежительного отношения ко всему русскому. Летом в МИД РФ опубликовали заявление, в котором говорится о том, что гражданам РФ отказывают в оказании медицинских услуг, накладывают аресты на их имущество, а также принуждают к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей в странах Запада. Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров рассказал, что не будет способствовать росту русофобоских настроений в стране. Он отмечает, что ему важны дипломатические отношения с российскими партнерами, сообщает RT.