Зеленский раскрыл содержание пунктов мирного плана, в котором упоминаются США и Китай

20 февраля 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский надеется, что Китай не станет помогать РФ в СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирный план из 10-ти пунктов предусматривает гарантии Китая, США и крупных держав для предотвращения возможного ядерного конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я лично надеюсь, что международное сообщество объединится, чтобы поддержать мой мирный план из 10 пунктов, где предусматриваются гарантии США, Китая и крупных держав для защиты мировой безопасности. Я не думаю, что можно больше оставаться нейтральным, вам придется выбирать. Мой план заключается в глобальном мире. <…> Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта», — ответил Зеленский на вопрос в интервью итальянской газете Corriere della Sera, боится ли он, что Китай может отправить оружие в Россию. При этом, украинский лидер признался, что вопрос для него «сложный». Он выразил надежду, что власти Китая прислушаются к его просьбам «не оказывать никакой поддержки русским». Он отметил, что иначе вооруженный конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну. Ранее американский журналист Томас Фридман высказал мнение о том, что Китай способен довести конфликт России и Украины до настоящей мировой войны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), что оказание Китаем материальной помощи РФ в спецоперации на Украине повлечет за собой последствия, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мирный план из 10-ти пунктов предусматривает гарантии Китая, США и крупных держав для предотвращения возможного ядерного конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я лично надеюсь, что международное сообщество объединится, чтобы поддержать мой мирный план из 10 пунктов, где предусматриваются гарантии США, Китая и крупных держав для защиты мировой безопасности. Я не думаю, что можно больше оставаться нейтральным, вам придется выбирать. Мой план заключается в глобальном мире. <…> Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта», — ответил Зеленский на вопрос в интервью итальянской газете Corriere della Sera, боится ли он, что Китай может отправить оружие в Россию. При этом, украинский лидер признался, что вопрос для него «сложный». Он выразил надежду, что власти Китая прислушаются к его просьбам «не оказывать никакой поддержки русским». Он отметил, что иначе вооруженный конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну. Ранее американский журналист Томас Фридман высказал мнение о том, что Китай способен довести конфликт России и Украины до настоящей мировой войны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), что оказание Китаем материальной помощи РФ в спецоперации на Украине повлечет за собой последствия, передает RT.