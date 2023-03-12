Мужчина в ЛНР лишился пальцев при взрыве неизвестного устройства

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Взрывное устройство Курган остановка у Куйбышева 75 22.11.2013г, криминалист, полиция, место преступления, расследование, следственные действия, сбор улик
В ЛНР произошел взрыв неизвестного устройства (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате взрыва неизвестного устройства, минно-взрывную травму получил местный житель. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

«В Центральную городскую больницу города госпитализирован мужчина 1969 года рождения с минно-взрывной травмой. Житель лишился трех пальцев правой кисти», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что взрыв произошел после того, как мужчина поднял неизвестный предмет возле своего дома.

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В городе Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате взрыва неизвестного устройства, минно-взрывную травму получил местный житель. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. «В Центральную городскую больницу города госпитализирован мужчина 1969 года рождения с минно-взрывной травмой. Житель лишился трех пальцев правой кисти», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что взрыв произошел после того, как мужчина поднял неизвестный предмет возле своего дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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