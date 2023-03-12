Мужчина в ЛНР лишился пальцев при взрыве неизвестного устройства

В ЛНР произошел взрыв неизвестного устройства (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате взрыва неизвестного устройства, минно-взрывную травму получил местный житель. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
«В Центральную городскую больницу города госпитализирован мужчина 1969 года рождения с минно-взрывной травмой. Житель лишился трех пальцев правой кисти», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что взрыв произошел после того, как мужчина поднял неизвестный предмет возле своего дома.
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