Российские военные уничтожили склад беспилотников в Одессе

Ангар с беспилотниками украинской армии, находящийся под Красным Лиманом в Одесской области, уничтожен силами Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Силы ВС РФ уничтожили ангар, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ангар, который представлял собой склад с беспилотниками ВСУ, располагался под Красным Лиманом в Одесской области.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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