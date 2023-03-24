Российские военные уничтожили склад беспилотников в Одессе

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Российские силы уничтожили склад с БПЛА ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ангар с беспилотниками украинской армии, находящийся под Красным Лиманом в Одесской области, уничтожен силами Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силы ВС РФ уничтожили ангар, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ангар, который представлял собой склад с беспилотниками ВСУ, располагался под Красным Лиманом в Одесской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Ангар с беспилотниками украинской армии, находящийся под Красным Лиманом в Одесской области, уничтожен силами Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны России. «Силы ВС РФ уничтожили ангар, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ангар, который представлял собой склад с беспилотниками ВСУ, располагался под Красным Лиманом в Одесской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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