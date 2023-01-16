ВС РФ уничтожили ангар с особой техникой элитных войск Украины

Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с оружием украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР), а также ангар с вооружением украинского полка спецназначения в Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВС РФ поразили склад вооружений ВСУ и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения национальной гвардии Украины в Запорожской области», — уточняет военное ведомство. Об этом Минобороны РФ рассказали в ходе брифинга. Сообщается, что вооруженные российские силы уничтожили в ДНР и Запопрожской области около 30 украинских солдат.
Ранее в ходе брифинга в Минобороны РФ рассказали, что российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Тогда потери ВСУ составили около 30 человек. Также в ведомстве подчеркнули, что российские войска находят позиции ВСУ при помощи смартфона.
Россия с 24 февраля проводит СВО на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с оружием украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР), а также ангар с вооружением украинского полка спецназначения в Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ поразили склад вооружений ВСУ и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения национальной гвардии Украины в Запорожской области», — уточняет военное ведомство. Об этом Минобороны РФ рассказали в ходе брифинга. Сообщается, что вооруженные российские силы уничтожили в ДНР и Запопрожской области около 30 украинских солдат. Ранее в ходе брифинга в Минобороны РФ рассказали, что российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Тогда потери ВСУ составили около 30 человек. Также в ведомстве подчеркнули, что российские войска находят позиции ВСУ при помощи смартфона. Россия с 24 февраля проводит СВО на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.