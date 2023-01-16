ВС РФ уничтожили ангар с особой техникой элитных войск Украины

16 января 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили склад ВСУ и ангар с военной техникой 9-го полка украинской нацгвардии Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с оружием украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР), а также ангар с вооружением украинского полка спецназначения в Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ поразили склад вооружений ВСУ и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения национальной гвардии Украины в Запорожской области», — уточняет военное ведомство. Об этом Минобороны РФ рассказали в ходе брифинга. Сообщается, что вооруженные российские силы уничтожили в ДНР и Запопрожской области около 30 украинских солдат. Ранее в ходе брифинга в Минобороны РФ рассказали, что российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Тогда потери ВСУ составили около 30 человек. Также в ведомстве подчеркнули, что российские войска находят позиции ВСУ при помощи смартфона. Россия с 24 февраля проводит СВО на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с оружием украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР), а также ангар с вооружением украинского полка спецназначения в Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ поразили склад вооружений ВСУ и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения национальной гвардии Украины в Запорожской области», — уточняет военное ведомство. Об этом Минобороны РФ рассказали в ходе брифинга. Сообщается, что вооруженные российские силы уничтожили в ДНР и Запопрожской области около 30 украинских солдат. Ранее в ходе брифинга в Минобороны РФ рассказали, что российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Тогда потери ВСУ составили около 30 человек. Также в ведомстве подчеркнули, что российские войска находят позиции ВСУ при помощи смартфона. Россия с 24 февраля проводит СВО на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.