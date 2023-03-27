Политик Кузинс: дружба Латвии с Россией напрямую зависит от решения США

Решение о том, дружить ли Латвии с Россией, напрямую зависит от мнения США. Об этом заявил латвийский общественный деятель, историк Янис Кузинс.
«Перспективы дружбы Латвии с Россией — это очень сложный вопрос. Потому что он носит экономический характер. Дело в том, что если наш „американский спонсор“ разрешит эту дружбу, а вернее, экономическое сотрудничество и бизнес между Латвией и РФ, то она состоится», — заявил Кузинс «Известиям».
По его мнению, Латвия в данный момент живет в ущерб себе, то есть теряет прибыль, заказы, газовые и нефтяные доходы. Он выразил сожаление, что перспективы развития его страны зависят от того, как ее продиктуют американцы.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна оказывала помощь Украине еще до начала спецоперации. По его словам, именно ракетами, отправленные Киеву латвийскими властями, ВСУ «отражали первые российские атаки».
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