Премьер Латвии признался в военной помощи Украине еще до начала СВО

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Среди поставленного Латвией вооружения были ракеты Stinger Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Латвия начала оказывать военную помощь Украине еще до начала специальной военной операции. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, именно ракетами, отправленные Киеву латвийскими властями, ВСУ «отражали первые российские атаки».

«Мы начали оказывать военную помощь Украине еще до наступления России в феврале. Ракеты Stinger из Латвии были одним из видов оружия, которым украинцы в первые дни боев отражали российские атаки на киевский аэропорт», — заявил Кариньш изданию Financial Times.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. Страны Запада начали поставки Украине вооружения и боеприпасов. Только помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели.

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Латвия начала оказывать военную помощь Украине еще до начала специальной военной операции. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, именно ракетами, отправленные Киеву латвийскими властями, ВСУ «отражали первые российские атаки». «Мы начали оказывать военную помощь Украине еще до наступления России в феврале. Ракеты Stinger из Латвии были одним из видов оружия, которым украинцы в первые дни боев отражали российские атаки на киевский аэропорт», — заявил Кариньш изданию Financial Times. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. Страны Запада начали поставки Украине вооружения и боеприпасов. Только помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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