Премьер Латвии признался в военной помощи Украине еще до начала СВО

15 марта 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Среди поставленного Латвией вооружения были ракеты Stinger Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Латвия начала оказывать военную помощь Украине еще до начала специальной военной операции. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, именно ракетами, отправленные Киеву латвийскими властями, ВСУ «отражали первые российские атаки». «Мы начали оказывать военную помощь Украине еще до наступления России в феврале. Ракеты Stinger из Латвии были одним из видов оружия, которым украинцы в первые дни боев отражали российские атаки на киевский аэропорт», — заявил Кариньш изданию Financial Times. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. Страны Запада начали поставки Украине вооружения и боеприпасов. Только помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели.

Латвия начала оказывать военную помощь Украине еще до начала специальной военной операции. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, именно ракетами, отправленные Киеву латвийскими властями, ВСУ «отражали первые российские атаки». «Мы начали оказывать военную помощь Украине еще до наступления России в феврале. Ракеты Stinger из Латвии были одним из видов оружия, которым украинцы в первые дни боев отражали российские атаки на киевский аэропорт», — заявил Кариньш изданию Financial Times. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. Страны Запада начали поставки Украине вооружения и боеприпасов. Только помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели.