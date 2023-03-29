Депутаты предложили запретить мусоропроводы в домах

30 марта 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах. Соответствующее обращение направлено в Минстрой депутатами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «В России хотят запретить мусоропроводы во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от „Единой России“ Александра Якубовского. Также целесообразно заварить уже существующие в старых домах», — сообщают журналисты «Известий», ознакомленные с копией документа. В письме говорится, что данные нововведения ускорят введение мусорной реформы в стране, в том числе борьбы с переполненными свалками и перехода к раздельному сбору отходов. Изменения внесут в своды правил по проектированию и строительству жилья, а также в СанПиНы, пишет издание. Ранее с предложением отказаться от мусоропроводов во всех многоквартирных домах страны предложила Общественная палата. В качестве альтернативы авторы предлагали наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации.

Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах. Соответствующее обращение направлено в Минстрой депутатами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «В России хотят запретить мусоропроводы во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от „Единой России“ Александра Якубовского. Также целесообразно заварить уже существующие в старых домах», — сообщают журналисты «Известий», ознакомленные с копией документа. В письме говорится, что данные нововведения ускорят введение мусорной реформы в стране, в том числе борьбы с переполненными свалками и перехода к раздельному сбору отходов. Изменения внесут в своды правил по проектированию и строительству жилья, а также в СанПиНы, пишет издание. Ранее с предложением отказаться от мусоропроводов во всех многоквартирных домах страны предложила Общественная палата. В качестве альтернативы авторы предлагали наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации.