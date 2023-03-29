Депутаты предложили запретить мусоропроводы в домах

Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах. Соответствующее обращение направлено в Минстрой депутатами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
«В России хотят запретить мусоропроводы во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от „Единой России“ Александра Якубовского. Также целесообразно заварить уже существующие в старых домах», — сообщают журналисты «Известий», ознакомленные с копией документа.
В письме говорится, что данные нововведения ускорят введение мусорной реформы в стране, в том числе борьбы с переполненными свалками и перехода к раздельному сбору отходов. Изменения внесут в своды правил по проектированию и строительству жилья, а также в СанПиНы, пишет издание.
Ранее с предложением отказаться от мусоропроводов во всех многоквартирных домах страны предложила Общественная палата. В качестве альтернативы авторы предлагали наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации.
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