29 марта 2023

Депутаты предложили запретить мусоропроводы в домах

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МУП Спецавтобаза. Екатеринбург, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, вывоз тбо, мусорная реформа
Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках Фото:

Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах. Соответствующее обращение направлено в Минстрой депутатами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«В России хотят запретить мусоропроводы во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от „Единой России“ Александра Якубовского. Также целесообразно заварить уже существующие в старых домах», — сообщают журналисты «Известий», ознакомленные с копией документа.

В письме говорится, что данные нововведения ускорят введение мусорной реформы в стране, в том числе борьбы с переполненными свалками и перехода к раздельному сбору отходов. Изменения внесут в своды правил по проектированию и строительству жилья, а также в СанПиНы, пишет издание.

Ранее с предложением отказаться от мусоропроводов во всех многоквартирных домах страны предложила Общественная палата. В качестве альтернативы авторы предлагали наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации.

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Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах. Соответствующее обращение направлено в Минстрой депутатами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «В России хотят запретить мусоропроводы во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от „Единой России“ Александра Якубовского. Также целесообразно заварить уже существующие в старых домах», — сообщают журналисты «Известий», ознакомленные с копией документа. В письме говорится, что данные нововведения ускорят введение мусорной реформы в стране, в том числе борьбы с переполненными свалками и перехода к раздельному сбору отходов. Изменения внесут в своды правил по проектированию и строительству жилья, а также в СанПиНы, пишет издание. Ранее с предложением отказаться от мусоропроводов во всех многоквартирных домах страны предложила Общественная палата. В качестве альтернативы авторы предлагали наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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