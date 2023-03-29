В ГД готовят проект по снижению пенсионного возраста для многодетных отцов

30 марта 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Многодетным отцам предлагают снизить возраст на три года, заявил Спиридонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме планируют вынести на обсуждение законопроект о снижении пенсионного возраста на три года отцам, воспитывающим трех и более детей. Об этом заявил автор инициативы депутат Госдумы Александр Спиридонов, представляющий рабочую группу Госдумы по укреплению традиционных семейных ценностей. По его словам, многодетные отцы смогут к 2028 году, когда завершится поэтапная реформа повышения пенсионного возраста, выходить на пенсию не в 65 лет, а в 62 года. «Цель инициативы заключается в симметричном смягчении возраста выхода на пенсию для многодетных мужчин. Признание значимости роли отца и ответственного отцовства поможет улучшить социально-демографическую ситуацию», — заявил Спиридонов «Известиям». По его мнению, во время обсуждения этого вопроса Госдумой, дискуссию вызовет вопрос критериев признания добросовестного выполнения отцовского долга. Спиридонов отметил, что такие законы важно принимать с учетом разных мнений. Внести законопроект на рассмотрение в нижнюю палату планируют до конца нынешней сессии. URA.RU писало, что до начала реформы по поэтапному повышению пенсионного возраста в России женщины выходили на пенсию по возрасту в 55, а мужчины — в 60 лет. К 2028-му женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о досрочном назначении пенсий для многодетных отцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме планируют вынести на обсуждение законопроект о снижении пенсионного возраста на три года отцам, воспитывающим трех и более детей. Об этом заявил автор инициативы депутат Госдумы Александр Спиридонов, представляющий рабочую группу Госдумы по укреплению традиционных семейных ценностей. По его словам, многодетные отцы смогут к 2028 году, когда завершится поэтапная реформа повышения пенсионного возраста, выходить на пенсию не в 65 лет, а в 62 года. «Цель инициативы заключается в симметричном смягчении возраста выхода на пенсию для многодетных мужчин. Признание значимости роли отца и ответственного отцовства поможет улучшить социально-демографическую ситуацию», — заявил Спиридонов «Известиям». По его мнению, во время обсуждения этого вопроса Госдумой, дискуссию вызовет вопрос критериев признания добросовестного выполнения отцовского долга. Спиридонов отметил, что такие законы важно принимать с учетом разных мнений. Внести законопроект на рассмотрение в нижнюю палату планируют до конца нынешней сессии. URA.RU писало, что до начала реформы по поэтапному повышению пенсионного возраста в России женщины выходили на пенсию по возрасту в 55, а мужчины — в 60 лет. К 2028-му женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о досрочном назначении пенсий для многодетных отцов.