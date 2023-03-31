Голландские ученые нашли новую причину сердечных приступов

Утрехтский университет: грипп повышает риск сердечного приступа

31 марта 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Переболевшие гриппом в 6 раз чаще переносят сердечные приступы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Грипп может давать осложнения на сердце, вплоть до сердечного приступа. Об этом свидетельствуют данные Утрехтского университета в Нидерландах. Ученые проанализировали данные из 16 лабораторий в стране, которые обрабатывали анализы 40% жителей Нидерландов. «Результаты исследования, которые будут представлены на заседании Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям, показали, что у 419 пациентов был по крайней мере один сердечный приступ в течение года после диагностирования гриппа», — сообщает «Ридус». У болевших гриппом риск сердечного приступа возрастал в 6,16 раз. Ученые сошлись во мнении, что такой побочный эффект вызывается сгущением крови во время гриппа, которое повышает риск образования тромбов. Ранее американская медсестра рассказала, что сердечные приступы больше опасны для женщин, чем для мужчин. Она считает, что женщины склонны не относиться к симптомам приступа серьезно. Поэтому риск летального исхода для женщин выше.

Грипп может давать осложнения на сердце, вплоть до сердечного приступа. Об этом свидетельствуют данные Утрехтского университета в Нидерландах. Ученые проанализировали данные из 16 лабораторий в стране, которые обрабатывали анализы 40% жителей Нидерландов. «Результаты исследования, которые будут представлены на заседании Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям, показали, что у 419 пациентов был по крайней мере один сердечный приступ в течение года после диагностирования гриппа», — сообщает «Ридус». У болевших гриппом риск сердечного приступа возрастал в 6,16 раз. Ученые сошлись во мнении, что такой побочный эффект вызывается сгущением крови во время гриппа, которое повышает риск образования тромбов. Ранее американская медсестра рассказала, что сердечные приступы больше опасны для женщин, чем для мужчин. Она считает, что женщины склонны не относиться к симптомам приступа серьезно. Поэтому риск летального исхода для женщин выше.