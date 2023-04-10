В Запорожской области объяснили отказ от пасхального перемирия

Владимир Рогов: киевские власти никогда не соблюдали перемирия, предложенные Россией

10 апреля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Украина всегда использовала перемирие, как способ перевооружить свою армию, заявил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти не стали бы соблюдать «пасхальное перемирие». Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Причиной несоблюдения перемирия он назвал то, что Пасха — не праздник для Украины. «Невозможно заключить пасхальное перемирие с сатанистами, засевшими у власти в Киеве, для них это не праздник», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что попытки России установить перемирие в Донбассе всегда заканчивались нарушением «мира» со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Петр Порошенко использовали перемирие для перегруппировки своих войск, чтобы обстреливать территорию Донбасса еще сильнее, отметил он. Ранее Папа Римский Франциск предложил установить «пасхальное перемирие», передает RT. Он пояснил, что необходимо приостановить боевые действия на две недели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не выдвинул подобную инициативу. Поэтому идея о перемирии не обсуждалась в Кремле. Депутат Госдумы Алексей Чепа усомнился в шансах такой инициативы, передает MK . По его словам, перемирие невозможно из-за деяний Зеленского в Киево-Печерской лавре.

Киевские власти не стали бы соблюдать «пасхальное перемирие». Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Причиной несоблюдения перемирия он назвал то, что Пасха — не праздник для Украины. «Невозможно заключить пасхальное перемирие с сатанистами, засевшими у власти в Киеве, для них это не праздник», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что попытки России установить перемирие в Донбассе всегда заканчивались нарушением «мира» со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Петр Порошенко использовали перемирие для перегруппировки своих войск, чтобы обстреливать территорию Донбасса еще сильнее, отметил он. Ранее Папа Римский Франциск предложил установить «пасхальное перемирие», передает RT. Он пояснил, что необходимо приостановить боевые действия на две недели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не выдвинул подобную инициативу. Поэтому идея о перемирии не обсуждалась в Кремле. Депутат Госдумы Алексей Чепа усомнился в шансах такой инициативы, передает MK. По его словам, перемирие невозможно из-за деяний Зеленского в Киево-Печерской лавре.