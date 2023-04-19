В России увеличили размер налоговых вычетов на образование и лечение

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Госдума увеличила размер налоговых вычетов на лечение и образование Фото:

Налоговый вычет на обучение детей в России будет увеличен более чем вдвое. Соответствующий закон приняла Госдума России. Также будет увеличен налоговый вычет на лечение и покупку лекарств.

«Поправками предлагается более чем вдвое увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, — с 50 тысяч до 110 тысяч рублей», — сообщается на сайте Госдумы. Инициатива принадлежит спикеру парламента Вячеславу Володину. За собственное обучение, лечение и лекарства можно будет вернуть до 150 тысяч рублей вместо 120 тысяч.

Также Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям. Речь идет о негосударственных пенсионных фондах, передает RT.

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Налоговый вычет на обучение детей в России будет увеличен более чем вдвое. Соответствующий закон приняла Госдума России. Также будет увеличен налоговый вычет на лечение и покупку лекарств. «Поправками предлагается более чем вдвое увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, — с 50 тысяч до 110 тысяч рублей», — сообщается на сайте Госдумы. Инициатива принадлежит спикеру парламента Вячеславу Володину. За собственное обучение, лечение и лекарства можно будет вернуть до 150 тысяч рублей вместо 120 тысяч. Также Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям. Речь идет о негосударственных пенсионных фондах, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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