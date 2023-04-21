Журналист Bellingcat* Грознев признан иноагентом

21 апреля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Журналист Христо Грозев признан иноагентом — Минюст РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев попал в список иноагентов 21 апреля. В этом же списке оказались журналист и блогер Наталья Севец-Ермолина, политик Эльвира Вихарева, автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника», а также журналистский проект «Адвокатская улица». «Христо Грозев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях, участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ», — говорится в указе Министерства юстиции РФ. Вторым иноагентом признали Наталью Севец-Ермолину. Отмечается, что она открыто поддерживала Украину в спецоперации, а также формировала негативное отношение к военной службе. Еще одним иноагентом признали политика Эльвиру Вихареву за распространение материалов, созданных иноагентами, негативной информации о деятельности органов госвласти РФ, а также за получение поддержки от иностранных источников. Четвертым иноагентом признали Автономную некоммерческую правозащитную организацию «Школа призывника». Ее представители распространяли ложную информацию об органах публичной власти, негативную информацию о деятельности Вооруженных Сил РФ, участвовали в распространении материалов иноагентов и выступали против спецоперации на Украине. Кроме того, иноагентами признали журналистов проекта «Адвокатская улица» за участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также склонении к оказанию финансовой помощи иностранному агенту. Ранее в операции украинской разведки, планировавшей угнать самолеты ВКС РФ, участвовал журналист издания Bellingcat Христо Грозев. Он вел переписку с одним из участников операции и нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов российскому летчику, якобы согласившемуся на угон. *издание Bellingcat внесено в реестр СМИ-иноагентов в России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев попал в список иноагентов 21 апреля. В этом же списке оказались журналист и блогер Наталья Севец-Ермолина, политик Эльвира Вихарева, автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника», а также журналистский проект «Адвокатская улица». «Христо Грозев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях, участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ», — говорится в указе Министерства юстиции РФ. Вторым иноагентом признали Наталью Севец-Ермолину. Отмечается, что она открыто поддерживала Украину в спецоперации, а также формировала негативное отношение к военной службе. Еще одним иноагентом признали политика Эльвиру Вихареву за распространение материалов, созданных иноагентами, негативной информации о деятельности органов госвласти РФ, а также за получение поддержки от иностранных источников. Четвертым иноагентом признали Автономную некоммерческую правозащитную организацию «Школа призывника». Ее представители распространяли ложную информацию об органах публичной власти, негативную информацию о деятельности Вооруженных Сил РФ, участвовали в распространении материалов иноагентов и выступали против спецоперации на Украине. Кроме того, иноагентами признали журналистов проекта «Адвокатская улица» за участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также склонении к оказанию финансовой помощи иностранному агенту. Ранее в операции украинской разведки, планировавшей угнать самолеты ВКС РФ, участвовал журналист издания Bellingcat Христо Грозев. Он вел переписку с одним из участников операции и нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов российскому летчику, якобы согласившемуся на угон. *издание Bellingcat внесено в реестр СМИ-иноагентов в России