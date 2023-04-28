28 апреля 2023

Песков рассказал о новой платежной системе для российских туристов в Турции

Песков: работа в направлении создания новой платежной системы для туристов в Турции ведется
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков подтвердил информацию о новой платежной системе для россиян в Турции Фото:

Работа в направлении создания новой платежной системы для российских туристов в Турции ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работа в этом направлении ведется», — сказал Песков РИА Новости. Так он прокомментировал сообщение турецкой газеты Sabah о том, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новой платежной системе для российских туристов.

Ранее стало известно, что Россия и Турция договорились о новой платежной системе для российских туристов, об этом сообщало издание Sabah. В материале отметили, что центральные банки обеих стран пришли к компромиссным решениям. Аланья стала самым популярным турецким курортом у россиян на майские праздники, передает RT.

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Работа в направлении создания новой платежной системы для российских туристов в Турции ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Работа в этом направлении ведется», — сказал Песков РИА Новости. Так он прокомментировал сообщение турецкой газеты Sabah о том, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новой платежной системе для российских туристов. Ранее стало известно, что Россия и Турция договорились о новой платежной системе для российских туристов, об этом сообщало издание Sabah. В материале отметили, что центральные банки обеих стран пришли к компромиссным решениям. Аланья стала самым популярным турецким курортом у россиян на майские праздники, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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