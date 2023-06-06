Артиллеристы РФ заблокировали подвоз припасов ВСУ в Донбассе

Артиллеристы танковой бригады ВС РФ, совместно с разведчиками заблокировали подвоз боеприпасов украинской армии в Донбассе. Об этом рассказал российский боец с позывным «Джокер».
«Противника держим в узде благодаря четкому и постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также постоянному подавлению огнем», — рассказал «Джокер» в беседе с РИА Новости. По его словам, российская артиллерия активно наносит удары по тем участкам дорог, где Вооруженным силам Украины (ВСУ) провозят технику и вооружение.
Удар наносится при помощи ракетных систем залпового огня, уточнил российский боец. По его словам, ВС РФ не экономят боеприпасы, но стараются варьировать их использование в зависимости от техники, которую планируется уничтожить.
Ранее Минобороны РФ рассказали, что военные РФ уничтожают украинские силы на краснолиманском направлении при помощи системы «Солнцепек». 4 июня Украина начала наступление на пяти участках фронта, но ВС РФ отразили их попытку. Украина продолжает свое наступление.
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