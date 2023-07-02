Аналитик Чернов спрогнозировал увеличение социальных выплат в РФ

03 июля 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Цены могут подскочить из-за стоимости топлива, сказал Владимир Чернов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рост мировых цен на сырье будет способствовать увеличению социальных выплат и расширению льготных программ в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «В данном случае для России рост мировых цен на сырьевые товары будет означать увеличение экспортных доходов бюджета. Также на этом фоне можно ожидать роста инвестиций в добывающую и обрабатывающую промышленность, увеличения различных социальных выплат и инвестиций в социальные программы, как это было с программой льготной ипотеки, которую продлевали уже несколько раз», — сказал Владимир Чернов. При этом стоит ожидать подорожания всех товаров и услуг, отметил аналитик. «Рост мировых цен на сырьевые товары приведет к увеличению их стоимости и на российском рынке, особенно если учитывать снижение демпфера нефтяникам с 1 сентября 2023 года вдвое. Ранее демпферные выплаты позволяли сдерживать внутренние цены на топливо, если они сильно отличались от мировых. После их снижения, розничные внутренние цены на топливо в РФ тоже вырастут, что приведет к подорожанию практически всех товаров и услуг из-за увеличения стоимости логистики и, как следствие, всех поставок», — объяснил эксперт. По его словам, другие страны тоже окажутся под ударом. «Рост мировых цен на сырьевые товары на экономике других стран точно также отразится увеличением темпов инфляции. Но если в России могут запретить экспорт какого-то дефицитного сырья или ограничить его в объемах, то не все страны могут себе такое позволить. Поэтому в зависимости от государства и его сырьевой базы, рост потребительских цен по товарно-сырьевым направления тоже будет сильно разниться», — подчеркнул собеседник URA.RU. Ранее эксперты агентства Bloomberg сообщили, что мировая экономика может находиться в начале нового долгосрочного цикла Кондратьева. Его развитие приведет к росту цен на энергоносители и продовольствие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост мировых цен на сырье будет способствовать увеличению социальных выплат и расширению льготных программ в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «В данном случае для России рост мировых цен на сырьевые товары будет означать увеличение экспортных доходов бюджета. Также на этом фоне можно ожидать роста инвестиций в добывающую и обрабатывающую промышленность, увеличения различных социальных выплат и инвестиций в социальные программы, как это было с программой льготной ипотеки, которую продлевали уже несколько раз», — сказал Владимир Чернов. При этом стоит ожидать подорожания всех товаров и услуг, отметил аналитик. «Рост мировых цен на сырьевые товары приведет к увеличению их стоимости и на российском рынке, особенно если учитывать снижение демпфера нефтяникам с 1 сентября 2023 года вдвое. Ранее демпферные выплаты позволяли сдерживать внутренние цены на топливо, если они сильно отличались от мировых. После их снижения, розничные внутренние цены на топливо в РФ тоже вырастут, что приведет к подорожанию практически всех товаров и услуг из-за увеличения стоимости логистики и, как следствие, всех поставок», — объяснил эксперт. По его словам, другие страны тоже окажутся под ударом. «Рост мировых цен на сырьевые товары на экономике других стран точно также отразится увеличением темпов инфляции. Но если в России могут запретить экспорт какого-то дефицитного сырья или ограничить его в объемах, то не все страны могут себе такое позволить. Поэтому в зависимости от государства и его сырьевой базы, рост потребительских цен по товарно-сырьевым направления тоже будет сильно разниться», — подчеркнул собеседник URA.RU. Ранее эксперты агентства Bloomberg сообщили, что мировая экономика может находиться в начале нового долгосрочного цикла Кондратьева. Его развитие приведет к росту цен на энергоносители и продовольствие.