Запад испугался дружбы России, Китая и Северной Кореи

Daily Express: сотрудничество РФ, Китая и КНДР создает угрозу для НАТО

Сергей Шойгу посетил КНДР и обсудил с Ким Чен Ыном вопросы безопасности Фото: Минобороны РФ

Союз России, Китая и Северной Кореи создает угрозу для Запада и может иметь огромные последствия для НАТО. Об этом сообщает таблоид Daily Express US.

«Мы видим, как на наших глазах формируются новые коалиции, такие как Израиль и Саудовская Аравия, а здесь с Россией, Китаем и Северной Кореей», — заявил профессор политологии Йельской школы менеджмента Пол Брэкен в интервью Daily Express . По его словам, союз РФ, КНР и КНДР будет иметь серьезные последствия для Запада. Коалиция сможет обходить санкции, продавать боеприпасы, дроны и мины, обмениваться ключевыми специалистами при создании национальных программ, уточнил эксперт.

Профессор экономической географии Бирмингемского университета Джон Брайсон согласился с мнением Брэкена. Он считает, что оборонный потенциал Северной Кореи может и не быть слишком полезным для России, но все равно создает опасность для западных стран.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил КНДР 26 июля. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал ему секретные беспилотники. Также они обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. На Западе начали гадать о причинах и целях визита Шойгу в КНДР.

В марте состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Главы государств подписали договоры о сотрудничестве до 2030 года. По данным агентства Bloomberg, Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных учений.