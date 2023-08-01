Власти хотят проверять доходы и имущество части кандидатов в чиновники

01 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Главы регионов получат полномочия для проверки сведений о доходах и имуществе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство труда РФ предложило изменить антикоррупционное законодательство, требуя от претендентов на государственные и муниципальные должности предоставлять информацию о своих доходах и имуществе. Об этом стало известно из проекта с соответствующими поправками. «Минтруд предложил изменить антикоррупционное законодательство, чтобы требовать от кандидатов на государственные и муниципальные должности предоставлять информацию о своих доходах и имуществе», — передает содержимое поправок РБК. Предложение также включает расширение полномочий глав регионов для проверки достоверности этих сведений. Документ был рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, которая одобрила предложения Минтруда. Следующим этапом будет утверждение на заседании правительства, а затем возможное внесение в Госдуму.

Министерство труда РФ предложило изменить антикоррупционное законодательство, требуя от претендентов на государственные и муниципальные должности предоставлять информацию о своих доходах и имуществе. Об этом стало известно из проекта с соответствующими поправками. «Минтруд предложил изменить антикоррупционное законодательство, чтобы требовать от кандидатов на государственные и муниципальные должности предоставлять информацию о своих доходах и имуществе», — передает содержимое поправок РБК. Предложение также включает расширение полномочий глав регионов для проверки достоверности этих сведений. Документ был рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, которая одобрила предложения Минтруда. Следующим этапом будет утверждение на заседании правительства, а затем возможное внесение в Госдуму.