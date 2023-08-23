23 августа 2023

Спасатели извлекли семь тел из-под обломков самолета Пригожина

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
Из-под обломков извлекли семь тел, сообщили в ЕДДС Бологовского округа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Спасатели, прибывшие на место крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина, извлекли из-под обломков лайнера тела семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение единой дежурно-диспетчерской службы Бологовского округа.

Самолет Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту находилось 10 человек. По предварительной информации, они все погибли. Официальной информации был ли в самолете сам Пригожин на данный момент нет. URA.RU собирает все новости о ЧП в отдельный сюжет.

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Спасатели, прибывшие на место крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина, извлекли из-под обломков лайнера тела семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение единой дежурно-диспетчерской службы Бологовского округа. Самолет Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту находилось 10 человек. По предварительной информации, они все погибли. Официальной информации был ли в самолете сам Пригожин на данный момент нет. URA.RU собирает все новости о ЧП в отдельный сюжет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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