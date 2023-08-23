Спасатели извлекли семь тел из-под обломков самолета Пригожина

Из-под обломков извлекли семь тел, сообщили в ЕДДС Бологовского округа (архивное фото)
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным
Спасатели, прибывшие на место крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина, извлекли из-под обломков лайнера тела семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение единой дежурно-диспетчерской службы Бологовского округа.
Самолет Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту находилось 10 человек. По предварительной информации, они все погибли. Официальной информации был ли в самолете сам Пригожин на данный момент нет. URA.RU собирает все новости о ЧП в отдельный сюжет.
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